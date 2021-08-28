«الري» تستعرض خطة تأهيل المساقي وتحديث النظم في المؤتمر الأول بسوهاج

أكد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، تحقيق أقصى درجات التنسيق والتواصل مع كافة جهات الدولة المعنية لتنفيذ المشروعات القومية الكبرى فى مجال الموارد المائية بمعدلات تنفيذ عالية وبأعلى درجة من الجودة، حيث تم عقد المؤتمر الأول الموسع بمحافظة سوهاج بشأن تنفيذ مشروع تأهيل المساقي والتحول للرى الحديث.



وأوضح وزير الموارد المائية والري، أنه تم خلال المؤتمر عرض بعض الممارسات المميزة والتجارب الرائدة لعدد من المزارعين الذين حولوا الري بأراضيهم لنظم الري الحديث وما نتج عن ذلك من ترشيد في استخدام المياه وزيادة الانتاجية وتوفير تكاليف الأسمدة والعمالة والطاقة.



كما قامت الإدارة المركزية للتوجيه المائي بعرض الملامح الرئيسية لبرنامج وخطة العمل للبدء الفوري في تفعيل القرار الوزاري المشترك بين وزارتى الرى والزراعة، وتشجيع المزارعين على تنفيذ منظومة الرى الحديث وتأهيل المساقي وذلك من خلال تفعيل دور الجمعيات الزراعية وروابط مستخدمي المياه.



كما قام ممثلى وزارتي الري والزراعة، خلال المؤتمر بعرض التحديات التى تواجه قطاع المياه فى مصر والسياسة المائية التي وضعتها الدولة لمجابهة تلك التحديات من خلال نهج يتبنى تنفيذ العديد من المشروعات القومية على نطاق واسع وبمعدلات غير مسبوقة والتي تهدف لحسن استغلال الموارد المائية والحفاظ عليها وتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعى لكافة المزارعين.



واختتمت فعاليات المؤتمر بالاتفاق على قيام الجمعيات الزراعية بتجميع موافقة جميع المزارعين فى زمامها على تأهيل المساقى وتنفيذ الرى الحديث، وتوفير كافة البيانات والمعلومات اللازمة على مستوى المحافظة من زمامات وأطوال المساقي وأسماء المنتفعين الحائزين للاراضي الواقعة بزمام الترعة ومساقيها.



كما سيتم عقد اجتماعات اسبوعية للروابط والجمعيات الزراعية على مستوى كل هندسة وإعداد كافة المستندات اللازمة للتمويل والبدء في تنفيذ تأهيل المساقي والري الحديث بمشاركة البنوك والشركات المعنية بالتنفيذ، وعقد العديد من الورش والندوات المعنية برفع وعي كافة المزارعين وحثهم على المشاركة الفعالة في تحديث منظومة الري والتعاون خلال المراحل المختلفة لتحقيق المستهدف من تنفيذ هذه المنظومة على مستوى المحافظة.



وعقد المؤتمر الأول الموسع لمحافظة سوهاج، بحضور المهندس محمود السعدي مستشار الوزارة لإدارة شئون المياه، واللواء ضياء ابو العزم السكرتير العام المساعد لمحافظة سوهاج، والنائب حاتم مبارك عضو مجلس النواب بمحافظة سوهاج، والمهندس كمال ميدان، رئيس الادارة المركزية للموارد المائية والري بسوهاج، والمهندس خالد عبد الراضي وكيل وزارة الزراعة بسوهاج، والمحاسب رئيس مجلس ادارة البنك الزراعي المصري، المحاسب رئيس منطقة جنوب الصعيد بالبنك الزراعي، والدكتور مؤمن الشرقاوي رئيس الادارة المركزية للتوجيه المائي.



جاء ذلك عقب استقبال اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، بمكتبه بديوان عام المحافظة، المهندس محمود السعدي، مستشار الوزارة لشئون إدارة المياه، والمهندس كمال ميدان، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة سوهاج، لبحث جهود الوزارة في تنفيذ المشروع القومي للتحول لنظم الري الحديث وتأهيل المساقي بنطاق محافظة سوهاج.



