السبت 28 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ماكرون: «داعش» لا يزال يشكل تهديدًا عالميًا

داعش
داعش

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم السبت في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في بغداد، إنه لا ينبغي التراخي في مواجهة الإرهاب، مؤكدًا أن "تنظيم داعش الإرهابي لا يزال يشكل تهديداً عالميًا".
ومن جهته أكد الكاظمي أن العراق وفرنسا شريكان أساسيان في الحرب ضد الإرهاب. جاء ذلك في تصريحات له خلال زيارة للرئيس الفرنسي إلى بغداد تستمر يومين، في إطار مؤتمر إقليمي يشارك فيه عدد من الدول المجاورة .ووصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى العاصمة بغداد؛ للمشاركة في مؤتمر (بغداد للتعاون والشراكة) في صباح اليوم.

وذكرت قناة (السومرية نيوز)، أن طائرة ماكرون حطت في مطار بغداد الدولي، وسط إجراءات أمنية مشددة اتخذت في بغداد مع انتشار كثيف لجهاز مكافحة الإرهاب.
يذكر أن مؤتمر (بغداد للتعاون والشراكة) الذي دعا إليه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ستبدأ أعماله، السبت، بحضور العديد من قادة دول المنطقة والعالم، ويعد حدثًا مهمًا للعراق والشرق الأوسط بأكمله.

 وعلى صعيد آخر، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، أن فرنسا ستبقى على الاتصالات مع مسئولي طالبان في أفغانستان لضمان السماح للأفراد المهددين بالخطر بمغادرة البلاد.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، أوضح الوزير في بيان مشترك مع وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي أن عملية الإجلاء الفرنسية من مطار كابول انتهت مساء الجمعة بسبب تعذر توفر الأمن ومسارعة القوات الأمريكية للرحيل.

وأفاد بأن موظفي السفارة الفرنسية في كابول موجودون حاليًا في الإمارات.

وأوضحت وزيرة الدفاع أن باريس ستواصل مساعدة الراغبين في مغادرة أفغانستان، وأضافت أن نحو ثلاثة آلاف فرد منهم 2600 أفغاني، نقلوا إلى فرنسا خلال العملية.

وأشادت الوزيرة بالتزام الجنود والدبلوماسيين الفرنسيين وضباط الشرطة الذين خاطروا بحياتهم بالسماح لآلاف الأشخاص بالهروب من الرعب، كما وجهت الشكر لحلفاء باريس على تضامنهم ودعمهم لهذه العملية التي أجريت باحترافية.

وعلى صعيد آخر، قال قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكينزي إن حركة طالبان والولايات المتحدة لديهما هدف مشترك في أفغانستان فيما يتعلق بعمليات الإجلاء، مشيرًا إلى أنه من غير المرجح أن الحركة سمحت بوقوع الحادث.

الرئيس الفرنسي ماكرون الكاظمي بغداد الإرهاب

رئيس التحرير

وائل لطفي

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