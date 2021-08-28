السبت 28 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

دورة تدريبية لصناعة السجاد النصف آلي بجامعة كفر الشيخ

جانب من الدورة
جانب من الدورة

قامت جامعة كفر الشيخ بتنفيذ الدورة التدريبية على صناعة السجاد النصف آلي "الهاند تافت" بالمصنع التعليمي بكلية التربية النوعية بالجامعة، وذلك  برعاية الدكتور عبد الرازق يوسف دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، والدكتور مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، بالتعاون مع مديرية الزراعة وإشراف وتدريب الدكتور أماني شاكر، أستاذ النسيج مقرر فرع المجلس وعميد كلية التربية النوعية جامعة كفر الشيخ.

وقالت الدكتورة أماني شاكر، إن إقامة مصنع لهذه الصناعة الفريدة من نوعها من المشروعات الصغيرة التي لا تحتاج إلى أموال كبيرة لإقامتها والتي يحتاجها السوق داخل وخارج مصر، مؤكدة أن تنظيم مثل هذه الدورات التدريبية يأتي في إطار ريادة الأعمال والتمكين الاقتصادي للمرأة.

وقد استهدف التدريب على 21 سيدة وفتاة من خريجات الجامعة وصمم المتدربات سجادة بتصميم الخداع البصري في ظل الالتزام بالإجراءات الاحترازية من تباعد وارتداء الكمامات وغيرها.

وأكد الدكتور عبد الرازق يوسف دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، اهتمام إدارة الجامعة بتأهيل وتدريب الطلاب والخريجين على إتقان مهارات الحرف اليدوية، انطلاقًا من دور الجامعة في المشاركة المجتمعية، موضحًا أن الجامعة تحرص على دعم ونشر وتطوير الحرف اليدوية وتحويلها لصناعات صغيرة  في إطار تنفيذ خطة الدولة التي تهدف إلى تشجيع الشباب ودعم المهن الحرفية، لإتاحة المزيد من فرص العمل وتصدير إنتاجهم المميز إلى الخارج.

فيما كثفت محافظة كفر الشيخ من إجراءاتها الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، خاصة مع بدء الموجة الرابعة للفيروس، حيث تم تكثيف كافة الأكمنة لقياس درجة حرارة المترددين على المحافظة وفرض غرامات على من لا يرتدي الكمامة داخل وسائل المواصلات أو داخل المصالح الحكومية طبقا لقرارات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن، ومناشدة المواطنين بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة انتشار الفيروس.

السجاد كفر الشيخ جامعة سيدة تدريب

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