دراسة بريطانية: خطورة النقل إلى المستشفى أعلى مرتين مع السلالة دلتا

أظهرت دراسة أن خطورة النقل إلى المستشفى بسبب الإصابة بالسلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا ربنا تكون أعلى مرتين مقارنة بنسبة النقل بسبب الإصابة بالسلالة ألفا.



وقام باحثون من جامعة كامبريدج وهيئة الصحة العالمة في بريطانيا بتقييم أكثر من 40 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا في إنجلترا في الفترة بين نهاية مارس ونهاية مايو 2021 من أجل دراستهم.



وتنطبق النتائج التي نشرت في دورية "لانسيت للأمراض المعدية" على الأشخاص الذين لم يتلقوا اللقاح، ولم تسمح البيانات باستخلاص أي نتائج بالنسبة للأشخاص الذين تلقوا التطعيم الكامل.



وحتى الآن، أظهرت الدراسات فقط المعدل الأعلى لانتقال عدوى السلالة دلتا، إلا أنه لا يوجد دليل موثوق بشأن خطورة مسار حاد لـ"كوفيد-19"، ووجد الباحثون أن معدل خطر النقل إلى المستشفى خلال أسبوعين من الإصابة بالسلالة دلتا يبلغ 2.26 مرة، وكان خطر النقل إلى المستشفى 1.45 مرة أعلى من الإصابة بالسلالة ألفا.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس المميت كورونا المستجد “ كوفيد-19” في أكثر من 210 دول و مناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.



إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، و يجب استخدامها كأداة و قاية رئيسية من قبل البلدان و الأفراد، و2 يتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول و مناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019، ويبلغ حاليًا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ"كوفيد-19" في بر الصين الرئيسي 92066، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر لعام 2019 في مدينة و وهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.