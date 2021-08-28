السبت 28 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

إطلاق خدمات الدفع الإلكترونى بالجمعيات الزراعية

افتتاح فرع البنك
افتتاح فرع البنك الزراعي

أعلن المهندس ياسر عزت، رئيس قطاع المشروعات بالبنك الزراعي، أنه تم تسجيل وميكنة جميع الحيازات وكافة كافة الجمعيات الزراعية على مستوى الجمهورية بإجمالي 5700 جمعية، وربطها بالكامل بمنظومة الحيازات الزراعية وكارت الفلاح، مشيرًا إلى إصدار 3 ملايين كارت فلاح واستخدامهم في صرف السماد من الجمعيات الزراعية، طبقًا للمحددات التي حددتها الوزارة لصرف السماد المدعم.

جاء ذلك على هامش افتتاح وزير الزراعة للفرع الرئيسي للبنك الزراعي المصري بإسنا، لخدمات الدفع الإلكتروني في الجمعيات الزراعية  بالتعاون والتنسيق بين البنك  المركزي المصري والبنك الزراعي  ووزارة الزراعة و شركة أي فايننس، وذلك باستخدام كارت ميزة فلاح، أول كارت متعدد التطبيقات يتم إصداره في مصر.

ويمكن للفلاح من خلال كارت «ميزة» استلام السماد من الجمعية الزراعية، ودفع قيمة السماد ومستلزمات الإنتاج من خلال ماكينة «pos» الموجودة في الجمعيات، وبذلك تتم عمليات الدفع في الجمعيات الزراعية بشكل إلكتروني، مما يساهم في تحقيق أهداف الشمول المالي في مصر. 

ومن خلال كارت «ميزة» أيضًا، سيتمكن الفلاح من دفع الفواتير المختلفة الخاصة به من خلال الجمعية الزراعية، سواء كانت فواتير «كهرباء، أو مياه، أو تليفون، أو مصاريف مدارس وجامعات، وخلافه».

 
وأكد هشام عصمت، رئيس قطاع القنوات البديلة بالبنك الزراعي المصري، أنه تم إطلاق كارت الفلاح ليخدم شريحة الفلاحين في مصر التابع للشركة الوطنية، مشيرًا إلى أن كارت الفلاح يمتاز عن غيره بأنه خاص بالحيازة الزراعية ليحصل على الدعم من الجمعيات الزراعية، إضافة ليقوم الفلاح بدفع مدفوعاته ويحصل على السماد، وكذالك دفع مصاريف المدارس والجامعات، لافتًا إلى أن هذا التطوير يساعد على تطبيق استراتيجية الدولة في التحول اللانقدي.

وأوضح محمود كمال، الرئيس التنفيذي لشركة أي كارد، أن كارت الفلاح أول منظومة إلكترونية معنية بالفلاح، وتم إصدار 3 ملايين كارت فلاح، وتم تحميل تطبيق الحيازة الزراعية مع تطبيق الشمول المالي للبنك المركزي، ثم تطوير أول بطاقة وطنية متعددة التطبيقات تحمل تطبيق الدفع والتطبيق المالي، وتحميل شعار الشبكة الوطنية «ميزة»، إضافة إلى تطبيق الحيازة الزراعية للفلاح.

وأشار إلى أن الكارت يتعامل مع المعاملات المالية والعينية؛ مما يتيح للدولة استخدام الدعم العيني والنقدي للفلاح، حيث تم تحويل مليون و300 ألف بطاقة من بطاقات الفلاح إلى بطاقة ميزة الفلاح الجديدة التي تحمل شعار وزارة الزراعة والبنك الزراعي برعاية البنك المركزي.

خلال افتتاح البنك الزراعى باسنا اطلاق خدمات الدفع الالكتروني الجمعيات الزراعية باستخدام كارت ميزة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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