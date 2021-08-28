«صحة أسوان» تواصل الاستعداد لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل

تواصل مديرية الشئون الصحية بأسوان، متابعة الجهود المكثفة لبدء التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بأسوان، حيث عقدت سلسلة اجتماعات موسعة، وذلك لمتابعة استعدادات أسوان لتطبيق المنظومة.

استعدادات منظومة التأمين الصحى الشامل

جاء ذلك بحضور كلًا من الدكتور إيهاب عماد حنفي، وكيل وزارة الصحة بأسوان، والدكتور محمد شعبان، المنسق العام لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة أسوان.

استعدادات منظومة التأمين الصحى الشامل

وعقدت اجتماعات موسعة مع مديري الإدارات الصحية، بالإضافة لمسئولي المحاور المختلفة، لمتابعة التجهيز لبدء التشغيل التجريبي للمنظومة في محافظة أسوان، و أعمال الفرش الطبي والغير طبي للوحدات التي تم استلامها وتجهيزها للتشغيل التجريبي، واستمرار استلام باقي المنشأت التي تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية بها، حتى يتلقى المواطنين الخدمة على أعلى مستوى من الجودة وفقًا للمعايير العالمية، كذلك من خلال الخدمات الصحية التي ستقدم لأول مرة بالمحافظة ضمن المنظومة.

استعدادات منظومة التأمين الصحى الشامل

كما تم عقد اجتماع بديوان مديرية الشئون الصحية مع ممثلي الشركات الطبية لمتابعة أطر التعاون، وأيضًا للتنسيق لإطلاق مارثون رياضي للتعريف بالمنظومة داخل أسوان خلال الفترة القادمة.

استعدادات منظومة التأمين الصحى الشامل

وفي مستهل زيارته بمحافظة أسوان قام الدكتور محمد شعبان، بزيارة مستشفي أسوان الجامعى، يرافقه عمر عبد النبى، ممثل عن الهيئة العامة الرعاية الصحية، حيث جري تفقد أقسام المفارم الداخلية الخاصة بالمستشفى، وذلك لبدء التفعيل للبروتكول المبرم بين الهيئة العامة للرعاية الصحية والهيئة العربية للتصنيع ، وكذلك معاينة الأراضي المقترحة لإنشاء مخازن استراتيجية بالمحافظة.

استعدادات منظومة التأمين الصحى الشامل

واستمرت الجولات الميدانية خلال الساعات الأخيرة، والتى شملت تفقد أعمال التطوير بمستشفيات دراو المركزى، وكوم امبو المركزي، ومستشفي الرمد، وعقب ذلك تابع جولات المرور لمتابعة وحدات المنظومة التي أكتملت أعمال تطويرها، لمتابعة أعمال استلام الوحدات والتجهيز الطبي لتلك الوحدات ، ومتابعة الأماكن التي تم تجهيزها لسكن الأطقم الطبية المغتربين من خارج المحافظة بالوحدة ، والتي بدأ مؤخرا تسكين الفرق الطبية في الوحدات التي تم تجهيزها، وشمل أيضًا المرور تفقد وحدات الجزيرة بمركز أسوان، ووحدة حجازة بمركز كوم امبو، وشارك في أعمال المرور والزيارة مديري المحاور المختلفة بالمديرية.