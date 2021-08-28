دراسة: المصابون بمتغير دلتا ينقلون الفيروس قبل يومين من ظهور الأعراض

لا صوت يعلو فوق صوت فيروس كورونا، والمتغير الجديد "دلتا" حيث يتسأل الكثيرين عن فعالية اللقاح وكيفية انتقاله من شخص لأخر.

ووفقًا لدراسة جديدة من مجلة" Nature" العلمية، يمكن للأشخاص الذين لديهم متغير دلتا نقل الفيروس لمدة يومين تقريبًا قبل ظهور أي أعراض.

وقد يمثل الانتقال قبل الأعراض ما يقرب من 75 في المائة من عدوى متغير دلتا، الأمر الذي يجعله أكثر انتشارا وفتكًا مقارنة بالأنواع الأخرى من فيروس كورونا.

وقد يتمكن الأشخاص الملقحون المصابون بعدوى "اختراق" نادرة أيضًا من نقل الفيروس بسهولة مثل الأشخاص غير المطعمين بسبب الأحمال الفيروسية المرتفعة.

يؤكد الخبراء أن اللقاحات تظل أفضل الأدوات المتاحة لدينا للسيطرة على انتشار فيروس كورونا وحماية الناس من الأمراض الخطيرة والوفاة.

قد يتمكن الأشخاص المصابون بمتغير دلتا من الفيروس التاجي من نقل الفيروس لمدة يومين تقريبًا قبل ظهور الأعراض، الأمر الذي يدفع الباحثون لدراسة المتحور الجديد لمعرفة الطريقة الأمثل لوقف انتشاره.

وكان الانتقال قبل الأعراض سمة من سمات المتغيرات السابقة لفيروس كورونا، لكن البحث يشير إلى أن الفجوة بين تلقي الإصابة هي أقل من يومين فقط مع متغير دلتا.

نتيجة لذلك، يشير البحث إلى أن ما يقرب من ثلاثة أرباع الإصابات بدلتا تحدث خلال مرحلة ما قبل الأعراض.

وأضاف الباحثون، أن فيروس كورونا كان قابلاً للانتقال مثل نزلات البرد، فإن متغير دلتا أكثر قابلية للانتقال من الأنفلونزا الموسمية.

هل لقاحات كورونا فعالة مع متغير دلتا؟

وعلى الرغم من أن اللقاحات لا تزال فعالة للغاية في منع دخول المستشفى والوفاة من فيروس كورونا، فقد أظهرت بعض الدراسات أن أن فعالية اللقاح تراجعت بشكل حاد وسط انتشار فيروس "الدلتا"، ومن المرجح أن يتم دخول المستشفى على الفور على الرغم من تلقى اللقاح.

وكشفت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، عن أنه في حين أن لقاحات Pfizer Moderna المعتمدة حاليًا من قِبل إدارة الأغذية والعقاقير كانت فعالة بنسبة 90% تقريبًا في منع الإصابة بالفيروس الوبائي، من ديسمبر إلى أبريل 2021 - قبل أن ينتشر متغير دلتا لقد انخفضت فعاليتها الآن إلى 66 بالمائة فقط.