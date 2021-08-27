للاحتفال بألبوم «يا فاتني».. توافد الجمهور على حفل محمد حماقي بالعلمين الجديدة (صور)

يتوافد الجمهور على حفل النجم محمد حماقي والمقررة انطلاقه بعد قليل داخل ساحة أحد الفنادق الكبرى بمدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي.



وتوافد الآلاف من الجمهور على الحفل وسط تشديدات أمنية مكثفة من قوات أمن الداخلية وذلك للاحتفال مع محمد حماقي بطرح ألبومه الغنائي الجديد الذي يحمل اسم "يا فاتني".

توافد الجمهور على حفل محمد حماقي بالعلمين



ونفذت جميع تذاكر الحفل على 4 فئات وجاء سعر الفئة الأولى من الحفل والتي نفدت بالكامل بسعر 1000 جنيه مصري، فيما جاءت الفئة الثانية بمبلغ 600 جنيه مصري، والفئة الثالثة بمبلغ 400 جنيه مصري، والفئة الرابعة والأخيرة بمبلغ 250 جنيها

توافد الجمهور على حفل محمد حماقي بالعلمين

ومن المقرر أن يقدم محمد حماقي خلال الحفل باقة متنوعة من أشهر أغنياته، خاصة أغنيات ألبومه الغنائي الجديد “يا فاتني”، الذي طرح عددًا منها الأيام الماضية، بالإضافة إلى أغنياته القديمة، ومنها: “نفسى أبقى جنبه”، وقدام الناس"، "مابلاش"، "أحلى حاجة فيكي"، "ليه بيلموني ليه" و"من البداية"، "يا ستار"، " كان وكان" ، "واحدة واحدة" وغيرها من الأغنيات.

توافد الجمهور على حفل محمد حماقي بالعلمين

وأعلن محمد حماقي عن إحيائه حفلًا جديدًا من المقرر إقامته يوم 28 أغسطس الجاري داخل إحدى القرى السياحية بمنطقة الساحل الشمالي، ويأتي هذا الحفل في اليوم التالي من حفله الأول بمدينة العلمين الجديدة.

توافد الجمهور على حفل محمد حماقي بالعلمين

ألبوم محمد حماقي الجديد

وطرح الخميس الماضي النجم محمد حماقى أغنية “تك” ثالث أغنيات ألبومه الغنائي الجديد الذي يحمل أسم “يا فاتني”، وتعاون فيها مع كل من الشاعر الغنائي أمير طعيمة، والملحن عمرو مصطفى، والموزع الموسيقي توما.

توافد الجمهور على حفل محمد حماقي بالعلمين

ومن أبرز الأسماء التى يتعاون معها حماقى فى ألبومه الجديد، والذي طرح منه أغنيتين حتى الآن، كل من الشعراء أيمن بهجت قمر، أمير طعيمة، تامر حسين، محمد عاطف، عزيز الشافعى، أما الملحنون فيتعاون مع كل من عمرو مصطفى، وتامر علي، ومحمد النادى، أما الموزعون فيتعاون مع كل من تميم وتوما، وأحمد إبراهيم، وأمين نبيل.