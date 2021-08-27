الجمعة 27 أغسطس 2021
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فن

محمود حافظ: سعيد بمشاركتي في «200 جنيه».. ودوري مفاجأة

محمود حافظ
محمود حافظ

عبر الفنان محمود حافظ عن سعادته بالنجاح الذي يحققه يومياً الفيلم السينمائي الجديد “200 جنيه”، والذي يعرض في دور السينما حالياً، ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، مشيراً إلى أنه فخر له التواجد ضمن فريق عمل ضخم يضم نجوم مثل الفنان أحمد السقا والفنانة إسعاد يونس.

وأضاف حافظ لـ“الدستور”، أنه كان لديه الحماس الشديد فور عرض السيناريو عليه، مؤكداً أنه كان وقتها ينتظر لحظة التصوير الخاصة بالفيلم، مؤكداً أن العمل مع المخرج محمد أمين كان من ضمن الأهداف التي كان يسعى إليها، مؤكداً أن دوره في العمل مفاجأة متمنياً أن يلقى دوره والفيلم بشكل عام اعجاب الجمهور.

وتابع حافظ، على أنه سعيد بالتواجد في الموسم الحالي بفيلمين، الأول هو فيلم “200 جنيه” والثاني هو فيلم “الإنس والنمس”، الذي قام ببطولته الفنان محمد هنيدي ويعرض حالياً أيضاً.

يذكر أن الفيلم السينمائي ٢٠٠ جنيه تدور أحداثه في إطار اجتماعي يستعرض 8 قصص مختلفة ومتنوعة، منها الكوميدى والتراجيدى ويظهر فيه مجموعة كبيرة من النجوم، كل بطل له حدوتة مختلفة عن الأخرى، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي حول 200 جنيه تنتقل من شخص إلى آخر، من مختلف الطبقات الاجتماعية وأماكن المعيشة ولكن تربطهم هذه العملة الورقية، فيما يتنقل العمل بين مجموعة قصص مختلفة.

200 جنيه، من بطولة مجموعة كبيرة من النجوم، وعلى رأسهم إسعاد يونس، أحمد السقا، ليلي علوي ،أحمد آدم، أحمد رزق ، هاني رمزي، خالد الصاوي، بيومي فؤاد، غادة عادل، أحمد السعدني، طارق عبد العزيز ، محمود حافظ، محمود البزاوي ،مي سليم، نيرمين زعزع ، ملك قورة، نهى صالح، دينا فؤاد، وأخرون . 

والفيلم من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج  محمد أمين، ومن إنتاج شركتي «فيردي» لـ محمد عبدالحميد، ووائل علي، وشركة « آرت ميكرز  للمنتج أحمد عبدالعاطي.
 

الفنانين عرض السينمائي خالد حماس أحمد السقا الدستور الاول

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