الرقبة أكثر مرونة.. حقائق لا تعرفها عن جسد المرأة

لأجساد النساء قدرة مذهلة على التحمل وهناك الكثير من الاختلافات التي تميز بين الرجال والنساء ولكن النساء لديهن الكثير من الحقائق المدهشة التي ستظهر جوانب جديدة من حياتهن، لذا نشر موقع brightside حقائق عن الجسد الأنثوي ربما لم نسمع عنها من قبل.

رقاب المرأة أكثر قابلية للحركة:

هل سبق لك أن لاحظت كيف يتحول الرجال والنساء عند النداء عليهم، جرب هذا وسترى أن الرجل يدير جسده بالكامل وأن المرأة تدير رأسها فقط السبب يكمن في بنية العضلات الأكثر مرونة في أجسام النساء، لكن يرجى توخي الحذر أثناء قيام المرأة بلف رأسها لأنهن يشعرن بآلامها أكثر من الرجال.

لدى النساء سمع حساس أثناء النوم:

هذه الحقيقة هي نتيجة عملية تطورية المرأة حساسة للضوضاء أثناء نومها حتى يوقظها طفل يبكي لكن هذه القاعدة تعمل فقط مع الأصوات عالية الحدة التحدث بصوت منخفض سيساعد على تجنب إيقاظ المرأة، وما هو غير عادل في هذا الموقف هو أن النساء أكثر حساسية من الرجال لاضطرابات النوم.

المرأة أكثر عقلانية من الرجل:

على الرغم من الرأي السائد بأن النساء أكثر عاطفية والرجال أكثر عقلاني، فإن الواقع عكس ذلك تمامًا. ارتبطت القشرة السميكة بدرجات أعلى في مجموعة متنوعة من اختبارات الذكاء المعرفي والعام ولدى أدمغة النساء قشور أسمك بكثير من أدمغة الرجال وفي الوقت نف كان لدى الرجال أحجام دماغية أعلى ، مما يلعب دورًا واسعًا في المشاعر واتخاذ القرارات.

تشكل النساء ارتباطات أقوى بالآخرين:

السبب هو أن النساء لديهن مستويات أعلى من الأوكسيتوسين وهو ما يسمى بهرمون الحب إنه يعزز الارتباط ويقوي العلاقات ويخفف من التوتر ومسؤول أيضًا عن تكوين روابط بين الأم والطفل وحتى الرضاعة الطبيعية.

تتغير أجساد النساء في العشرينيات من العمر:

إذا كنت قد مررت بسنوات مراهقة مجنونة وغير صحية فلم يفت الأوان بعد لتغيير نمط حياتك لا تزال أجساد النساء تنمو وتتغير إلى العشرينات من العمر لذلك استمري في تناول الموز واللوز، فهما يحتويان على الكثير من الكالسيوم الذي يساعد في تقوية عظامك.

المرأة لديها استعداد أفضل للإبداع:

الدماغ عبارة عن شبكة هناك الكثير من الأسلاك والتوصيلات بداخله لقد وجدت الدراسات أن الشبكات في أدمغة النساء أكثر ارتباطًا من الشبكات الموجودة في أدمغة الرجال هذا يعني أن النساء أسرع في إنشاء روابط سببية ، ولكن في نفس الوقت يعتادون بسهولة على الروتين .

المرأة لديها بشرة أفتح من الرجل:

من المرجح أن تكون النساء أشقر طبيعيًا مقارنة بالرجال تشير الدراسة إلى أن هذا يرجع إلى أن الجينات الشقراء التي قد تكون عند النساء عند الولادة تكون أكثر ثباتًا عند الإناث وتختفي بالفعل عند الذكور.