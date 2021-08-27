استطلاع رأى: أنجيلا ميركل أكثر زعماء العالم شعبية في أوروبا وجونسون الأقل

أظهر استطلاع جديد للرأي بعد ما يقرب من 16 عامًا من تولي انجيلا ميركل منصب المستشارة الألمانية لأول مرة، أن معدلات قبولها في خمس دول أوروبية كبرى والولايات المتحدة أعلى من تلك التي يتمتع بها أي زعيم عالمي حالي آخر.



وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، فإنه ردا على سؤال من شركة YouGov عما إذا كان لديهم رأي إيجابي أو غير إيجابي بشأن ميركل ، التي ستتنحى الشهر المقبل بعد أربع فترات في المنصب ، أدلى عدد أكبر من المستجيبين بحكم إيجابي أكثر من الحكم السلبي في جميع البلدان الستة التي شملها الاستطلاع.



وسجلت المستشارة المخضرمة ، التي عملت منذ انتخابها عام 2005 مع أربعة رؤساء أمريكيين وفرنسيين وخمسة رؤساء وزراء بريطانيين وثمانية رؤساء حكومات إيطاليين، تقييمات إيجابية صافية بلغت +61 في إسبانيا و 49 في فرنسا و +30 في ألمانيا.



كانت الآراء في إيطاليا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة أقل إيجابية إلى حد ما عند +23 و +17 و +15، ولكن بالنسبة لقادة العالم الآخرين وعلى راسهم جو بايدن بعد ثمانية أشهر من رئاسته انه ما زال يستفيد من تأثير "ليس ترامب" ، ومع استطلاعات الرأي التي أجريت قبل أحداث هذا الشهر الفوضوية في أفغانستان، فقد كانت النتائج متقاربة للغاية.



كما سجل رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بشكل إيجابي ، بينما حصل الفرنسي إيمانويل ماكرون على تقييم إيجابي في دولتين فقط: ألمانيا وإسبانيا.



وسجلت شخصيات رئيسية أخرى ، بما في ذلك الرئيس الصيني شي جين بينج ، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، وناريندرا مودي من الهند ، وبوريس جونسون البريطاني ، تقييمات سلبية صافية في جميع الدول الست التي شملها الاستطلاع.



وسجل رئيس الوزراء البريطاني تقييمات سلبية صافية قدرها -22 في بريطانيا ، -40 في إيطاليا ، -53 في ألمانيا ، -24 في فرنسا ، -48 في إسبانيا و -2 في الولايات المتحدة.



ووصفت ميركل بأنها أقوى امرأة في العالم وزعيمة الأمر الواقع للاتحاد الأوروبي ، وكانت محسوبة وحذرة ومنهجية وعملية وغير ملزمة في كثير من الأحيان - وكانت موضع تقدير كبير لتعاملها مع الاقتصاد الألماني.



من بين الأشخاص الذين سمعوا عنها، أظهر الاستطلاع تقييمًا إيجابيًا صافًا لـ +46 عبر الدول الست لإدارة ميركل الاقتصادية ، جنبًا إلى جنب مع متوسط ​​تقييمات إيجابية +44.5 لتحسين سمعة ألمانيا في الخارج و +34 لتأثيرها على المجتمع الألماني.



كما حظي عملها بشأن تغير المناخ والاستجابة لأزمة فيروس كورونا أيضًا بمراجعات إيجابية ، ولكن تم النظر إلى جهودها في التعامل مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بشكل أقل إيجابية ، لا سيما في المملكة المتحدة ، وتم تصنيف تعاملها مع أزمة الديون اليونانية وأزمة الهجرة في أوروبا عام 2015 بالسلب في معظم الحالات. الدول.



تم إجراء الاستطلاع بين 9 يوليو و 10 أغسطس مع عينات وطنية تمثيلية لأكثر من 1000 شخص.