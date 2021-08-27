إبراهيم المصرى يكشف تفاصيل دوره فى «مينى بار»

كشف الفنان إبراهيم المصرى عن شخصيته فى أحداث فيلم "مينى بار"، وهو اسم مؤقت، ومن المقرر أن يتم تغييره قريبًا، أمام مجموعة من النجوم أبرزهم النجم نضال الشافعى ومدحت تيخا وآخرين.

أكد المصرى، بأنه خلال الأحداث يجسد شخصية يدعى اسمه "عقلة" من محافظة الإسكندرية، وتتسم صفاته بلغة ولاد البلد الذين يغلب عليهم طابع الشقاوة، ومع تطور الأحداث يعمل تاجر عملة، فيدور محور شخصيته حول أنماطً ممنوع تدوالها قانونًا، مُضِيفًا، بأنه يتخذ مسار نقل إحدى الحقائب المشبوهة المحتوية على إحدى عملات تجارة العملة فى السوق السوداء بالتنقل داخل إحدى المحافظات، لتسليمها إلى مجموعة من الأفراد المتعاملين فى عمليات النصب والاحتيال، للحصول على مقابل مادى عند نجاح هذه المهمة وغيرها من الأحداث الذى سترونها عند المشاهدة.

واستطرد المصرى، بأن معظم مشاهده تجمعه مع رفقاء دربه فى التصوير من البداية إلى النهاية، مع كل من النجم نضال الشافعى والفنان محمد أوتاكا، حيث إنهم يتخذون مسارا غير قانونى للحصول على جلب الأموال بطرق غير مشروعة وغيرها.

وأعرب المصري، عن حبكة سيناريو هذا الفيلم الذى تعد له بمثابة محطة نقل فنيه فى حياته المهنية، لافتًا، بأنه منذ انطلاق التصوير يتعامل مع كل مشهد بمثابة الـ"ماستر سين" لما له من احتكاك مباشر مع معظم نجوم هذا العمل، لاسيما، أنه يأمل أن يتوج مجهوده بالنجاح على عدسة هذه الكاميرا بسرعة ملموسة ليدخل قلوب الجمهور.

وواصل المصرى حديثه قائلاً، بأن إشادة معظم نجوم هذا العمل عند انتهاء تصوير كل مشهد يجمعه معهم به شَخْصِيًّا من أداء صوتى وريأكشنات تعبيرية وغيرها نجاحًا فنيًا كبيرًا له، لما تحمله هذه الشهادة من ميثاق شرف للعبور إلى الاستمرار، مشيرًا، بأنه يتخذ سياق التدقيق في اختيار أعماله المقبلة ليغلبها طابع التنوع، مُرْدِفاً ، أن يقدم أفضل ما لديه للوصول إلى تطوير أدواته التعبيرية والحركية المهيمنة من مدارس فنيه مختلفة.

وتدور أحداث فيلم "مينى بار" فى المرتبة الأولى بـ"إطار أكشن كوميدى"، ولكنه متضمن بعض العوالم الخفية التى يتعرض لها الشباب الذين يسلكون طرقا غير مشروعة، فتغير حياتهم فى يوم وليلة، فتنقلب عليهم رأسًا على عقب وذلك فى إطار اجتماعى تشويقى وغيرها.

ويذكر أن توقف تصوير فيلم "مينى بار"، أكثر من عام بسبب انتشار بعض الأزمات الصحية التى تأثرت بها صناعة السينما العالمية، فمنها انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بالإضافة إلى انشغال الكثير من نجوم هذا العمل لارتباطهم بأعمال فنية أخرى وغيرها، وكان قد انتهى فريق العمل من تصوير أكثر من 40% من مشاهد الفيلم قبل أن يعودوا لاستئنافه خلال الفترة المنقضية.

وجدير بالذكر بأن فيلم "مينى بار" يتضمن كوكبة ونخبة من النجوم ويعد أبرزهم، النجم نضال الشافعى، مدحت تيخا، صلاح عبد الله، أمينة، راندا البحيرى، منة فضالى، حسن عبدالفتاح، طاهر أبوليلة، علاء مرسى، محمد أوتاكا، روان فؤاد، ياسر الزنكلونى، محمود فارس، علاء زينهم، صبرى عبد المنعم، إبراهيم المصرى، إبرام سمير، ماجد إسكندر، الكابتن لوشا، المطرب العراقى محمد السالم، مارى وجيه، بسام كارم، محمد السنى، هانى ناظر، محمد دسوقى وآخرين ومجموعة من ضيوف الشرف ويعد أبرزهم النجم ميدو عادل، ياسر على ماهر، منير مكرم، الفنان الراحل فايق عزب رحمه الله ومجموعة من الوجوه الصاعدة ويعد أبرزهم سلمى سعيد، رودينا الشربينى، منة السيسى، أحلام عابدين، مليكه رسلان، لودى على، فيفيان، الفنانة السورية غصون، كاريمان نصر، جينا حميد وآخرين وهو من سيناريو وحوار طارق رمضان ومن إخراج محمد خضرى وإشراف عام على الإخراج للمخرج عادل الأعصر.