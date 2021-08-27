الجمعة 27 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إنقاذ حياة مريضة تعرضت لـ«قطع بالوريد الحرقفي الداخلي» أثناء الولادة ببورسعيد

عملية
عملية

أعلن الدكتور مصطفي شعبان مدير هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، إنقاذ حياة مريضة تعرضت لقطع بالوريد الحرقفي الداخلي، أثناء إجراء عملية ولادة في أحد المراكز الخاصة، وذلك تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.

وكشف «حسن الإسناوي»  مدير مستشفى السلام بمحافظة بورسعيد، أن المريضة وصلت للمستشفى، بعد الولادة واستئصال الرحم، وفقدان السيطرة على الحالة بأحد المراكز الخاصة، وتعاني من نزيف حاد كان على وشك أن يودي بحياتها.


على الفور قام فريق طبي على أعلى مستوى، بإنقاذ حياتها بعد توقف عضلة القلب الناتج عن نزيف حاد، وانخفاض نسبة الهيموجلوبين إلى 4 جرام،  ووصول نسبة الصفائح الدموية إلى 30 .

وأشار «الإسناوي»، إلى أنه تم التعامل فوراً مع الحالة عن طريق إستشاري قسم التخدير والأوعية الدموية، وتقرر دخولها غرفة العمليات للسيطرة على النزيف، وتبين وجود قطع بالوريد الحرقفي الداخلي، وتمكن الأطباء من السيطرة علي النزيف وربط الوريد، لتخرج الحالة إلى الرعاية المركزة موصلة بأدوية قابضة رافعة للضغط، وموصلة بجهاز تنفس صناعي تداخلي.


وأضاف: تم عمل اللازم لها تحت إشراف استشاري الرعاية المركزة والأوعية الدموية، وتم نقل 10 وحدات دم، و45 وحدة صفائح دموية، و23 وحدة بلازما، و27 وحدة كرايو، و5 فيال نوفو حتى تحسنت نسبة الهيموجلوبين إلى 10.

واستكمل: أنه بالرغم من حدوث توقف متكرر لعضلة القلب، إلا أنه تم التعامل مع الحالة عن طريق استشاريين وفريق العناية المركزة والقلب،  مؤكداً أنه لاصحة لحاجة المريضة للنقل أو التحويل، ومازالت المريضة بحالة حرجة تحت العلاج والمتابعة.

أسرة الرعاية إنقاذ بورسعيد تعرضت وريد

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