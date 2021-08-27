الجمعة 27 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«أوقاف الإسكندرية» تفتتح مسجد «العلا الغربى» بالعامرية بعد التجديد

افتتاح مسجد بالعامرية
افتتاح مسجد بالعامرية في الإسكندرية

افتتحت مديرية الأوقاف بالإسكندرية، اليوم الجمعة، مسجد العلا الغربي بإدارة العامرية أول "إحلال وتجديد"، تحت إشراف الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، والدكتور عبد الرحمن نصار وكيل المديرية.
 وألقى الدكتور عبد الرحمن نصر نصار، وكيل المديرية، خطبة الجمعة بالمسجد، والذي تم افتتاحه بعد أعمال الإحلال والتجديد.

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افتتاح مسجد بالعامرية في الإسكندرية

ومن جهة أخرى قام الشيخ هاشم الفقى، مدير عام الدعوة، والشيخ وسام كاسب، مدير عام المتابعة ومسئول الدعوة الإلكترونية بالمديرية، ومفتشي المتابعة بجولة مرورية على إدارة المنتزه لتفقد أحوال المساجد بالإدارة والوقوف على سير إقامة شعائر الجمعة والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية.

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افتتاح مسجد بالعامرية في الإسكندرية

كما أدى الأئمة خطبة الجمعة اليوم تحت عنوان الوفاء ورد الجميل، ويذكر أن الوزارة حددت موضوع خطبة الجمعة المقبلة بعنوان "السلام مع النفس والكون".

ومن جانبه ثمن الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، جهود الأئمة وعمال المساجد في إعداد المساجد لاستقبال ضيوف الرحمن، كما أثنى على التزام الرواد الذي إنما يدل على وعي كبير وإدراك لخطورة هذه المرحلة.

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افتتاح مسجد بالعامرية في الإسكندرية

وجاءت خطبة الجمعة تحت عنوان "الوفاء وحفظ الجميل"، حيث شددت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة الإلتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن 10 دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.

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افتتاح مسجد بالعامرية في الإسكندرية

وافتتحت وزارة الأوقاف اليوم الجمعة، 10 مساجد جديدة "إحلالًا وتجديدًا"، ومسجدين صيانًة وترميمًا، ليكون إجمالى ما تم افتتاحه، من أول سبتمبر الماضى حتى الآن، 1650 مسجدًا، منها: «1510 مساجد جديدة إحلالً وتجديد، و140 مسجدًا صيانة وترميم، بالإضافة إلى أكثر من 150 مسجدًا أخرى صيانة وترميمًا تم تنفيذها بمعرفة وإشراف المديريات الإقليمية، ليبلغ إجمالى ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وترميمه من 7 سبتمبر 2020م حتى الآن 1810 مساجد".

افتتاح مسجد بالعامرية في الإسكندرية
افتتاح مسجد بالعامرية في الإسكندرية
مديرة الأوقاف بالإسكندرية مسجد العلا الغربي احلال وتجديد خطبة الجمعة جهود الأئمة ضيوف الرحمن

رئيس التحرير

وائل لطفي

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