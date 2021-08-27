مقتدى الصدر يعلن مشاركته في الانتخابات البرلمانية العراقية المقبلة

أعلن الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر اليوم الجمعة، العودة إلى المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وقال في خطاب متلفز بث عصر اليوم إن "إن التيار الصدري سيخوض الانتخابات البرلمانية بمشاركة مليونية من جماهيره".

وأكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين-هينيس بلاسخارت، دعم الأمم المتحدة لإجراء الانتخابات العراقية التي تسهم في تشكيل مستقبل الديمقراطية الفتية في البلاد.

جاء ذلك خلال إحاطة قدمتها المسؤولة الأممية عن الانتخابات العراقية المزمع إجراؤها في العاشر من أكتوبر المقبل.

وذكر مركز إعلام الأمم المتحدة، أن رئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) أكدت أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تعمل بجد في سبيل التحضير للانتخابات، بما يتماشى مع قانون الانتخابات وفقا للجداول الزمنية المعتمدة مسبقا.



وقالت "بلاسخارت" إن إجراءات الأمم المتحدة لمراقبة الانتخابات المقبلة تسير على قدم وساق، مشيرة إلى إكمال التعاقد مع معظم أعضاء الفريق التحضيري الذين يتم إيفادهم إلى بغداد في هذه الأثناء “وسوف تتبعهم قريبا الفرق الإقليمية المتوقع تواجدها على الأرض في الأسبوع الأول من سبتمبر، وستمهد هذه الفرق الإقليمية الطريق لوصول خبراء لمدد قصيرة”.



وأكدت المسؤولة الأممية أن بعثة يونامي تكثف جهودها في مجال التواصل الاستراتيجي بهدف إعلام الناخبين العراقيين بالتحضيرات للانتخابات وأنشطة الأمم المتحدة ذات الصلة، وتبادل الحقائق والأرقام، ومكافحة المعلومات المضللة وإدارة توقعات الجمهور.

وأعربت "بلاسخارت" عن تفهمها للمخاوف التي أبداها الكثير من المواطنين والأحزاب السياسية بشأن "التزوير الانتخابي" من قبل العديد من الأطراف، لكنها قالت إن الأحزاب السياسية نفسها هي التي يمكنها إجراء هذه الانتخابات أو تعطيلها.

وقالت إن بعثة يونامي تعمل، بلا كلل، في سبيل تزويد المفوضية المستقلة للانتخابات، وغيرها من الجهات، بدعم فني كبير، ونفت ما وصفتها بالادعاءات "العبثية" التي زعمت بأن البعثة طالبت بتأجيل الانتخابات.