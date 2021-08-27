الجمعة 27 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

فن

حورية فرغلي تنتهي من تصوير نصف مشاهد «أيام وبنعيشها» في بيروت

حورية فرغلي
حورية فرغلي

تواصل الفنانة حورية فرغلي تصوير مشاهدها ضمن أحداث مسلسل “أيام وبنعيشها” الذي تعود به للساحة الفنية بعد فترة طويلة من الغياب بسبب تعرضها للإصابة منذ فترة وسفرها إلى الولايات المتحدة الأمريكية لإجراء بعض العمليات الجراحية التي وصلت إلى أربع عمليات بعد فشل عمليات أولى قبل فترة وكادت أن تفقد الأمل في العودة من جديد.

وعلم “الدستور” من مصدر داخل فريق العمل أن صناع المسلسل انهوا ما يقرب من نصف المشاهد، وذلك داخل الديكور الرئيسي للعمل بالعاصمة اللبنانية بيروت، مشيرًا إلى أن المخرج محمد أسامة يحرص على مونتاج الحلقات التي انتهى منها بالتزامن مع التصوير لتسليم كل ما ينتهي منه للقناة العارضة للعمل، ومن المقرر انطلاق المسلسل خلال الفترة المقبلة وتحديدا بموسم الشتاء.

مسلسل "أيام وبنعيشها" تأليف سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة، وبطولة شيرى عادل، حورية فرغلي، وأحمد صفوت، وسلوي خطاب، وميدو عادل، ومحمود حجازى، ورياض الخولى، وندا موسى، وحجاج عبد العظيم ولقاء سويدان، وسماح السعيد، وتدور أحداثه في 45 حلقة فى إطار شعبي للعرض خلال الموسم الشتوى المقبل.

في سياق مختلف، تخوض الفنانة حورية فرغلي بطولة فيلم “براءة ريا وسكينة” مع الفنانة وفاء عامر.

والفيلم هو وجهة النظر الأخرى التي تبنتها الأعمال التي تحدثت عن جرائم ريا وسكينة حيث تدور أحداث الفيلم الجديد بالكامل في عام 1920، ومن المتوقع أن يقلب العمل موازين التاريخ في العالم حيث يكشف من خلاله حقيقة في حياة الثنائي ريا وسكينة واتهامهما بمقتل العديد من النساء لسرقتهما.

ويشارك في بطولة فيلم "براءة ريا وسكينة" عدد كبير من النجوم منهم حورية فرغلي ومنة فضالي ومنذر رياحنة وأحمد منير وأشرف مصيلحي ومحسن منصور وياسر على ماهر وأشرف طلبة وعايدة غنيم وشريف باهر وشمس وحسن عبدالفتاح ، والفيلم قصة وسيناريو وحوار أحمد عاشور، وإخراج السوري عبد القادر الأطرش.

 ويتناول قضية "ريا وسكينة" الحقيقية، عن شاب وفتاة يعملان في الصحافة، ويقومان بالبحث عن المستندات الأصلية لقضية ريا وسكينة حتى يتوصلا لشخص في الإسكندرية عاش في هذه الفترة، وقابل ريا وسكينة، ويسرد لهما القصة كاملة.

الولايات المتحدة فيلم المسلسل الولايات المتحدة الامريكية بيروت العاصمة اللبنانية الفنانة حورية فرغ

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