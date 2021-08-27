الجمعة 27 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

تفاصيل زيارة قائد سلاح الجو الإسرائيلي إلى أمريكا

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

أنهى عميرم نوركين قائد القوات الجوية في الجيش الإسرائيلي، اليوم، زيارته إلى الولايات المتحدة، والتي استمرت ثلاثة أيام.

واجتمع نوركين، خلال زيارته، إلى بعدة مسؤولين عسكريين في الجيش الأمريكي، أبرزهم قادة سلاحي الجو والبحرية، ورؤساء الصناعات الجوية الأمريكية، وبحثا العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

اجتماعات عسكرية بين إسرائيل وأمريكا

وتركزت مباحثات المسؤول العسكرية الإسرائيلي على مشاريع مقاتلات «F 35» الجوية، وطائرة التزود بالوقود المستقبلية، والتعاون بين الجيشين، خاصةً التعاون العملياتي.

وجاءت الزيارة بالتزامن مع نجاح أول اختبار بالذخيرة الحية لنظام القبة الحديدية الصاروخية، والتي حصلت عليها الولايات المتحدة من إسرائيل في وقت سابق.

وقالت وزارة الجيش الإسرائيلي إنه "تم إجراء اختبار الأداء والذخيرة الحية في نطاق اختبار White Sands New Mexico (WSMR)، وكانت المرة الأولى التي يعترض فيها الجنود الأمريكيون أهدافا حية تستخدم نظام القبة الحديدية". مؤكدة نجاحه.

وجاء الاختبار بمشاركة كل من الجيش الأمريكي، ومنظومة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية (IMDO)، ورافايل، بحسب ما نشرت "روسيا اليوم".

وكانت إسرائيل قد وقعت اتفاقية مع الولايات المتحدة، في أغسطس 2019، لشراء بطاريتي IDDS-A، وتم تسليم البطاريات في 2020، وخضعت لعملية اختبار القبول وتدريب المشغلين، خلال الأشهر الماضية.

يذكر أنه تم تصميم نظام القبة الحديدية للجيش الأمريكي (IDDS-A) بهدف الدفاع عن قواتها ضد التهديدات المزعومة، متضمنة صواريخ كروز وأنظمة الطائرات دون طيار والصواريخ والمدفعية وتهديدات الهاون.

القوات الجوية اجتماعات عسكرية الجيش الإسرائيلي سلاح الجو أمريكا القبة الحديدية

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