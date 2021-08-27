العثور على 17 حمارًا نافقًا منزوعة الجلد بالمنوفية

عثر عدد من الأهالي بقرية سنجرج التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، على عدد من الحمير النافقة منزوعة الجلد، في ترعة سنجرج.

حمير نافقة ومنزوعة الجلد بالمنوفية

وعلى الفور أخطر الأهالي قسم الشرطة والطب البيطري ومجلس المدينة، لاتخاذ الإجراءات القانونية والتعامل مع الحمير النافقة الموجودة في المصرف.

وصرح أحمد إسماعيل من الأهالي وأحد شهود العيان ومقيم قرية سنجرج بأنه فؤجي صباح اليوم بوجود أكثر من 17 حمارًا منزوعة الجلد بأحد المصارف المؤدية والمارة على طريق الحقل الخاص به، فقام هو وبعض الأهالي بتبليغ الشرطة والجهات المعنية التي من دورها حضرت إلى المكان للتعامل مع الحمير النافقة.

حمير نافقه ومنزوعة الجلد بالمنوفيه

وأكد الدكتور عادل حصحص، مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة المنوفية، في تصريحات لـ"للدستور" أنه فور وصول إخطار بالواقعة، تم تشكيل لجنة من مسئولي الطب البيطري برئاسة مدير الإدارة بمنوف، ويتواجدون الآن في المنطقة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بعد التأكد من الواقعة، ويتم التجهيز لدفن الحمير النافقة بطريقة آمنة.