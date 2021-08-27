الجمعة 27 أغسطس 2021
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منوعات

بعد حصولها على «فضيتين» في رفع الأثقال

بطلا المصرية للاتصالات شريف عثمان وريحاب رضوان يحصدان أول ميداليتين للبعثة المصرية في بارالمبياد طوكيو

شريف عثمان ورحاب
شريف عثمان ورحاب رضوان

نجح بطلا المصرية للاتصالات، شريف عثمان ورحاب رضوان، في حصد أول ميداليتين لمصر في دورة الألعاب البارالمبيية المقامة في طوكيو، حيث حقق شريف عثمان الميدالية البارالمبية الأولى لمصر بعدما حصد فضية منافسات رفع الأثقال وزن 59 كجم، ويعتبر شريف عثمان صاحب الرقم العالمي والبارالمبي السابق والذي حققه في ريو دي جانيرو 2016 برفع 211 كجم، لكنه لم يكرر المحاولة على هذا الرقم في اليابان.

شريف عثمان


كما توجت اللاعبة رحاب رضوان بالميدالية الفضية في منافسات رفع الاثقال وزن 50 كجم بعد نجاحها في رفع ثقل 120 كجم لتحطم الرقم البارالمبي الذي كان مسجلا عام 2016 بثقل 107 كجم، لترفع البعثة المصرية رصيدها إلى ميداليتين، وحطمت رحاب الرقم القياسي البارالمبي بعد رفعها ثقل بلغ 117 كجم في المحاولة الأولى، لتحتل المركز الأول في الترتيب، لتعود في المحاولة الثانية وتنجح في رفع ثقل 120 كجم، إلا أنها فشلت في المحاولة الثالثة (121 كجم) لتحصد الميدالية الفضية.

رحاب رضوان
المصرية للاتصالات شريف عثمان رحاب رضوان دورة الألعاب البارالمبيية رفع الأثقال

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