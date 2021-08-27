الجمعة 27 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«حرارة شديدة ورطوبة».. «الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة طقس الغد

طقس
طقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدًا، السبت، طقس شديد الحرارة نهارًا، رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، ومائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلًا رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

وقال الخبراء- في بيان اليوم الجمعة- إنه من المتوقع تكوُّن شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية الى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مع نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلًا.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 37 26
الإسكندرية 32 25
وادى النطرون 35 25
طنطا 36 26
شبين الكوم 37 26
دمنهور 34 26
بلطيم 33 24
مطروح 31 21
السلوم 32 24
سيوة 37 22
بورسعيد 33 26
دمياط 33 25
الزقازيق 36 26
المنصورة 36 25
الإسماعيلية 37 24
السويس 36 25
العريش 33 25
رفح 33 24
رأس سدر 36 25
نخل 37 18
نويبع 40 29
طابا 37 25
كاترين 37 17
الطور 37 27
شرم الشيخ 40 29
الغردقة 39 28
مرسى علم 38 28
الفيوم 37 25
بنى سويف 37 24
المنيا 38 24
أسيوط 38 23
سوهاج 40 24
قنا 43 26
الأقصر 44 27
أسوان 45 28
إدفو 45 27
أبوسمبل 43 25
الوادى الجديد 42 23
شلاتين 40 27
أبورماد 38 28
حلايب 36 26
رأس حدربة 36 27

خبراء هيئة الأرصاد الجوية الأرصاد السواحل الشمالية القاهرة هيئة الارصاد طقس

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