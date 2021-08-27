الجمعة 27 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط موظف محليات مكّن مواطنًا من البناء على قطعة أرض ملك للدولة بسوهاج

ضبط موظف
ضبط موظف

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها في مكافحة جرائم استغلال النفوذ، في إطار جهود مكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما مكافحة جرائم استغلال النفوذ والفساد الوظيفي.

وأشارت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، إلى قيام موظف بإحدى الوحدات المحلية بمحافظة سوهاج، باستغلال موقعه الوظيفى والتواطؤ مع أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة أخميم بمحافظة سوهاج، وتمكينه من التعدى على قطعة أرض من أملاك الدولة وإصدار ترخيص بناء له لتمكينه من البناء عليها بالمخالفة للقانون، وعدم إثباته بمعاينة الأرض محل الترخيص بأنها من أملاك الدولة، مما يمكنه من التعدى على أراضى الدولة، الأمر الذى أدى إلى الإضرار بالمال العام، كما أمكن الحصول على المستندات المؤيدة لصحة الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية موظف بإحدى الوحدات المحلية سوهاج إستغلال موقعه الوظيفى أرض من أملاك الدولة ترخيص بناء بالمخالفة للقانون

رئيس التحرير

وائل لطفي

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