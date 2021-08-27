تردد 219 حالة على مبادرة علاج مرضى «الضمور العضلي» ببني سويف

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بنى سويف، اليوم الجمعة، جهود فرع التأمين الصحي بالمحافظة ، خاصة فيما يتعلق بالمبادرة الرئاسية لعلاج الضمور العضلي والتى يتم تنفيذها بعيادة السلام بمبنى الهلال للمراكز الطبية المتخصصة.

جاء ذلك خلال التقرير الذى عرضه الدكتور محمد يحيي إسماعيل مدير فرع بني سويف للتأمين الصحي، جهود الفرع في تقديم الخدمات الطبية، في إطار الرعاية الكبيرة التي يوليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتطوير المنظومة الصحية في مصر

وأشار مدير الفرع أنه تفقد سير العمل يرافقه الدكتورة هبة محمد حسن مدير العيادات لأعمال اللجنة المنوطة بأعمال المبادرة الرئاسية لعلاج مرض ضمور العضلات، وذلك في وجود الدكتورة مني علي، والدكتور محمد عادل، والدكتور أحمد هاشم.

ولفت إلى أن عدد المترددين 33 حالة من إجمالي عدد المترددين خلال أربع جلسات 219 مترددًا، منها 112 حالة تم تشخيصها كمرضى ضمور العضلات، والباقي مرضى ضمور المخ، وهناك حالة طفل تم الانتهاء من كافة الفحوصات، وفي انتظار نتيجة التحليل الجيني لاستكمال باقي الإجراءات بالعرض على اللجنة العلمية العليا.

وأشارت الدكتورة هبة محمد حسن مدير العيادات، إلى أنه قد تم تخصيص الرقم 01220652059 لحجز عيادة ضمور العضلات بعيادة السلام يوميا من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الثانية ظهرا عدا يوم الجمعة تسهيلا على المرضى، مؤكدة أنه سوف يتم استقبال الأطفال من جميع الأعمار، لإجراء الفحوصات الإكلينيكية و الفحوصات الجينية والبيولوجيا الجزئية ضمن تشخيص وتقييم الحالة.

وبعد استكمال الفحوصات والإجراءات يتم تحويلهم بعد تشخيصهم واكتمال الملف الطبي الخاص بهم، إلى اللجنة العلمية العليا، برئاسة الدكتور محمد حساني مساعد وزيرة الصحة لمبادرات الصحة العامة، والتي تضم أساتذة من كل من (وزارة الصحة والجامعات المصرية والخدمات الطبية للقوات المسلحة)، لتقييم تلك الحالات، تمهيدًا لتلقي العلاج.

وفيما يتعلق بالأوراق المطلوبة؛ داخل ملف يرفق ،صورة شهادة ميلاد الطفل وجميع التحاليل والفحوصات وخصوصا رسم عصب، ورسم عضل في حالة تواجدهم، وتم تخصيص الخط الساخن 106 لتلقي استفسارات المواطنين حول المبادرة، وطرق تلقي العلاج للحالات المصابة من الأطفال.