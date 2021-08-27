الجمعة 27 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الهيئة الإنجيلية تقدم الدعم للعاملات في القطاع غير الرسمي بالمنيا

اندريه زكي
اندريه زكي

نظمت وحدة التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، لقاءً توعويًّا لدعم النساء العاملات في القطاع غير الرسمي على المستوى الفني والقانوني، بقرى محافظة المنيا، بمشاركة عدد من أعضاء اللجان المجتمعية بمحافظة المنيا، وأعضاء مجلس إدارة جمعية المرأة والمجتمع للتنمية الشاملة بالطيبة، وممثلين عن عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، المعنيين بقضايا النساء العاملات في القطاع غير الرسمي بالمحافظة.

وقالت مارجريت صاروفيم، رئيس وحدة التنمية المحلية المحلية بالهيئة الإنجيلية: "تستهدف الهيئة الإنجيلية في هذا اللقاء دعم قضايا المساواة بين الجنسين، ودعم النساء العاملات في القطاع غير الرسمي، وتقديم عرض للخدمات الفنية التي تقدمها الدولة والمواد القانونية التي تدعم عمل النساء في إطار رسمي لتوفير بيئة عمل آمنة ومناسبة لهن".

وأضافت صاروفيم: "يأتي اللقاء  ضمن أنشطة مشروع "أفق اقتصادي دامج للنساء" الذي يهدف إلى تحسين القدرات وزيادة إمكانية وصول النساء، اللاتي يعتمدن على الاقتصاد غير الرسمي للانضمام للعمل تحت مظلة القطاع الرسمي وأن تكون لديهن فرص اقتصادية واسعة وآمنة في القوى العاملة".

وشارك في فعاليات اللقاء وساهم في تقديم الدعم الفني والقانوني، المستشار وليد عبد الرحمن، وكيل وزارة القوى العاملة، والدكتورة منال أبو سمرة، مقرر المجلس القومي للمرأة، وهيثم أحمد، نائب رئيس جهاز تنمية المشروعات، وأماني تامر، مدير إدارة التضامن الاجتماعي بمركز سمالوط، وأستاذ وليد الحين، مدير مركز الإعلام بالمنيا.

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