جولة مفاجئة لوكيل «تموين الإسكندرية» على المخابز في العجمي

أجرى محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، يرافقه المهندس محمود القلش معاون مدير المديرية للإعلام والاتصال السياسى، جولات مفاجئة على المخابز البلدية منذ الصباح الباكر بمنطقة العجمي.

ومر على المخابز البلدية بمناطق: (وادى القمر، الدخيلة، البيطاش، الهانوفيل، شهر العسل، مساكن الصينية، و مساكن الكيلو ٢١)، حيث تم التفتيش على أوزان الرغيف البلدي ومواصفاته، والتأكد من نظافة أماكن الإنتاج و لوحات بيانات المخابز.

وتحرر محاضر 5 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن شرائح مختلفة لعدد من المخابز المخالفة خلال الجولة،

وتحرير محضر توقف لأحد المخابز بدون إذن من التموين.

المخابز

والتقى« سعد الله» مع العديد من المواطنين وضيوف الإسكندرية المصطافين و تم استطلاع آرائهم عن جودة رغيف الخبز و انتظام منظومة التموين و توافر السلع التموينية.

وأعرب وكيل وزارة التموين، عن سعادته برضاء المواطن السكندرى عن رغيف الخبز البلدى و جودة السلع التموينية، و كذلك الخدمات التموينية المقدمة من خلال مراكز الخدمات و المكاتب التموينية، مؤكد أن ذلك نتاج عمل جاد من خلال مايزيد عن ٣ سنوات بفريق عمل يعمل بطريقة احترافية.

المخابز

وفي سياق آخر أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، أن قد بلغ عدد المحلات المشاركة رسميًا فى الاوكازيون باستصدار تصاريح لها من قبل التجارة الداخلية ٤٤٥ محلا حتى الآن، وقد تم تحرير عدد ٤٠ محضرًا لعدم استصدار تراخيص للاشتراك بالأوكازيون ومحاضر أوكازبون وهمي.

المخابز

ومن جانبه أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على ضرورة التعاون المثمر والكامل مع كافة الجهات التنفيذية بالمحافظة لتوفير سبل الدعم والسلع للمواطنين بأسعار مناسبة، كما اشاد المحافظ بالاوكازيون الصيفي الذي اطلقته وزارة التموين والتجارة الخارجية برئاسة الدكتور علي المصيلحي؛ في 2 أغسطس والذي امتد حتى 15 سبتمبر 2021 ، وأن من حق المحلات اختيار نسبة التخفيضات المشاركة بها فى الأسعار دون إلزامها بأى نسبة في التخفيضات، شريطة أن تكون هذه التخفيضات حقيقية، وأن يلتزم صاحب المحل بالإعلان عن سعر المنتج قبل وبعد التخفيضات.

المخابز