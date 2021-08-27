الجمعة 27 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جولة مفاجئة لوكيل «تموين الإسكندرية» على المخابز في العجمي

المخابز
المخابز

أجرى محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، يرافقه المهندس محمود القلش معاون مدير المديرية للإعلام والاتصال السياسى، جولات مفاجئة على المخابز البلدية منذ الصباح الباكر بمنطقة العجمي.
ومر على المخابز البلدية بمناطق: (وادى القمر، الدخيلة، البيطاش، الهانوفيل، شهر العسل،  مساكن الصينية، و مساكن الكيلو ٢١)، حيث تم التفتيش على أوزان الرغيف البلدي ومواصفاته، والتأكد من نظافة أماكن الإنتاج و لوحات بيانات المخابز.

وتحرر محاضر 5 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن شرائح مختلفة لعدد من المخابز المخالفة خلال الجولة، 
وتحرير محضر توقف لأحد المخابز بدون إذن من التموين.

المخابز 

والتقى« سعد الله» مع العديد من المواطنين وضيوف الإسكندرية المصطافين و تم استطلاع آرائهم عن جودة رغيف الخبز و انتظام منظومة التموين و توافر السلع التموينية.

وأعرب وكيل وزارة التموين، عن سعادته برضاء المواطن السكندرى عن رغيف الخبز البلدى و جودة السلع التموينية، و كذلك الخدمات التموينية المقدمة من خلال مراكز الخدمات و المكاتب التموينية، مؤكد أن ذلك نتاج عمل جاد من خلال مايزيد عن ٣ سنوات بفريق عمل يعمل بطريقة احترافية.

المخابز 

وفي سياق آخر أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، أن قد  بلغ عدد المحلات المشاركة رسميًا فى الاوكازيون باستصدار تصاريح لها من قبل التجارة الداخلية ٤٤٥ محلا حتى الآن، وقد تم تحرير عدد ٤٠ محضرًا لعدم استصدار تراخيص للاشتراك بالأوكازيون ومحاضر أوكازبون وهمي.

المخابز 

ومن جانبه أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على ضرورة التعاون المثمر والكامل مع كافة الجهات التنفيذية بالمحافظة لتوفير سبل الدعم والسلع  للمواطنين بأسعار مناسبة، كما اشاد  المحافظ بالاوكازيون الصيفي الذي اطلقته وزارة التموين والتجارة الخارجية برئاسة الدكتور علي المصيلحي؛ في 2 أغسطس والذي امتد حتى 15 سبتمبر 2021 ، وأن من حق المحلات اختيار نسبة التخفيضات المشاركة بها فى الأسعار دون إلزامها بأى نسبة في التخفيضات، شريطة أن تكون هذه التخفيضات حقيقية، وأن يلتزم صاحب المحل بالإعلان عن سعر المنتج قبل وبعد التخفيضات.

 

المخابز
المخابز
المخابز
المخابز
وزارة التموين جولات مفاجأة المخابز البلدية الخدمات التموينية المواطن السكندرى رغيف الخبز البلدى

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية عصر الفئوية

الأكثر قراءة

«التعليم» تعلن نتيجة تظلمات الثانوية العامة للعام الدراسى 2021

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس 2021 الدور الثاني

موعد تسجيل المرحلة الثانية من تنسيق الكليات 2021

«عودة الموجة الحارة».. تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 27-8-2021

خاص| الحكومة تتدخل لإنهاء أزمة حملة الماجستير والدكتوراه

بهذه الشروط.. تعليمات جديدة للطيران المصري بشأن دخول السعودية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. أحمد عبدالدايم محمد حسين

قراءة في مشروع حياة كريمة للمصريين.. محاولة لفهم تحركات الرئيس الواعية لإصلاح الريف المصري

سمر عادل

أزمة النمو السكانى.. هل تبدأ مصر فى وضع خطط للخروج منها؟

د. محمد عفيفي

فى ذكرى سعد والنحاس

أسماء محفوظ

الحياة اختيارات

ماجد حبته

الحياة على كوكب تانى!

محمد فوزي

لماذا هلل البعض لصعود طالبان؟

عبد الرحيم طايع

أنصار طالبان فى مصر

د. القس صفوت البياضى

وتعرفون الحق والحق يحرركم

صور

عزاء والدة أحمد حسن

حفل نداء شرارة في «محكى القلعة»

حفل هاني شاكر في «محكى القلعة»

محطة تل أبيب

المزيد

«يونيسيف»: إسرائيل قتلت 9 أطفال وأصابت 556 في فلسطين

رئيس مستوطنة «إفرات»: يجب على إسرائيل مساعدة أمريكا فى أحداث أفغانستان

إسرائيل تلغى الاجتماع الأسبوعى لحكومتها