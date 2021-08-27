ضبط شخص لحيازته مواد مخدرة وأسلحة نارية بالجيزة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

أكدت معلومات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة بممارسة نشاطًا إجراميًا فـى الإتجار بالمواد المخدرة مُتخذًا من دائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بمحيط سكنه ، وبحوزته “بندقية آلية وخزينة و 12 طلقة من ذات العيار – كمية من مخدر الهيروين - هاتف محمول – مبلغ مالي”، بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الناري للدفاع والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتف المحمول للإتصال بعملائه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.