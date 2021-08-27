تطهير المجاري المائية ومتابعة المناسيب لتوفيرها لأراضي أسوان الزراعية

تستمر قطاعات وزارة الموارد المائية والرى، فى رفع درجة الاستعدادات القصوى لتوفير المياه اللازمة لمحصول الأرز وموسم أقصى الاحتياجات، خلال الأيام الحالية، وحل أي مشكلات تواجه المزارعين فى توفير المياه اللازمة لرى الأراضى الزراعية والمستصلحة بكافة المحافظات.

تم تكليف جميع المهندسين ومديرى العموم لمتابعة الترع الرئيسية والرياحات المختلفة، مع رفع درجة الاستعداد بالتفاتيش وهندسات الرى، وجاهزية معدات الصيانة الوقائية والإبلاغ عن أي جسور قد تتعرض للانهيار.

وتفقد المهندس أحمد فرج شحات مدير الأعمال بالإدارة العامة لصيانة المجارى المائية بالوجه القبلي،الجمعة، الأعمال الجارية لتنفيذ خطة الصيانة والتطهيرات بعدة ترع منها ترعة دراو الرئيسية، وترعة وصلة الطويسة، وترعة خور أبو سبيرة، وترعة ساحل دراو، وترعة الجعافرة التابعة لهندسة رى أسوان، وذلك للتأكد من جاهزيتها لتوفير الاحتياجات المائية لجميع الأراضى الزراعية خلال فترة أقصى الاحتياجات حالياً وحل أية أزمات تواجه المزارعين.



كما تم تفقد ترعة ساحل الأعقاب بحري، وترعة الفرع البحري لأبو الريش قبلي، وترعة الفرع الشرقي لجزيرة بهريف بدائرة الإدارة العامة لرى أسوان، وذلك طبقاً لقرار المهندس السيد شلبى رئيس مصلحة الرى، والمهندس سامى الشابورى رئيس الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية رقم 38 لسنة 2021،بمتابعة كافة الترع والمصارف والمجاري المائية والرياحات بمختلف المحافظات للتأكد من أعمال الصيانة والتطهيرات لتوفير المياه للأراضي الزراعية.

وقال مدير الأعمال بالإدارة العامة لصيانة المجارى المائية بالوجه القبلي، إنه يتم تنفيذ خطة أعمال لتطهير وصيانة كافة المجارى المائية والترع، وذلك بشكل دورى ومستمر للتأكد من قدرة القطاع المائى على إمرار التصرفات المطلوبة بدون حدوث أي نقص في مياه الرى بالترع أو حدوث أي ازدحامات بالمصارف، وجاهزية قطاعات وجسور المجارى المائية لمجابهة أي طارئ خلال فترة أقصى الاحتياجات المائية.