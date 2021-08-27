اليوم.. انطلاق المرحلة الثانية للكشف عن «سرطان الرحم» بمجمع الإسماعيلية الطبي

تنطلق اليوم الجمعة، المرحلة الثانية للكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم بالمجمع الطبي بمحافظة الإسماعيلية، تحت اشراف الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم، بالتنسيق مع الهيئة العامة للرعاية الصحية.

وقال الدكتور محمد العزب، رئيس الجمعية، إنه جرى توقيع الكشف على أكثر من ٢٠٠ سيدة خلال انطلاق المرحلة الأولى للحملة في منتصف أغسطس الجاري.

أضاف "العزب"، أن نتائج المرحلة الأولى أسفرت عن وجود بعض الحالات مصابة بوجود الفيروس مع وجود تغيير في الخلايا وهي مرحلة ما قبل الإصابة بالسرطان، مشيرا0ً إلى أن الهدف الأساسي للحملة وهو اكتشاف السرطان في مرحلة الخلايا غير الطبيعية والسيطرة على انتشاره وسرعة علاجه.

ولفت إلى أن الجمعية تقدم العلاج بالمجان من واقع دورها المجتمعي، وفي إطار التعاون المستمر مع هيئة الرعاية الصحية الكيان الطبي الكبير الذي له بصمات متميزة في فترة زمنية قياسية، مؤكدا أنه في حالة الكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم، تصل نسبة الشفاء إلى 100%.

وقال إن علاج السيدات اللاتي تأكد إصابتهن بالخلايا غير الطبيعية يتم بدون ألم، وتحت تأثير مخدر موضعي، وبدون تدخل جراحي، حيث إنه في حالة اكتشاف المرض مبكرا، لا يحتاج المريض إلى الحصول على جرعات العلاج الكيماوي أو الإشعاعي.

وأوضح أن الهدف من الحملة منع حدوث السرطان من خلال الكشف المبكر وعلاج الأعراض الأولي قبل أن تتطور بشكل يصعب السيطرة عليه، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للرعاية الصحية، تحت قيادة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، والدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي بالهيئة، والدكتور محمد العقاد مدير العلاج بالرعاية الصحية.

وتعمل الجمعية على تنظيم الحملة على مستوى المحافظات، بتغطية تصل إلى 100%، للوصول إلى أبعد نقطة جغرافية، حفاظا على صحة المرأة المصرية باعتبارها العمود الفقري لأسرتها.