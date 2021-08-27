الجمعة 27 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

لندن تعلن إتلاف أى وثائق حساسة فى سفارتها بكابول

وزارة الخارجية البريطانية،
وزارة الخارجية البريطانية،

قالت وزارة الخارجية البريطانية، إن موظفيها بذلوا قصارى جهدهم لإتلاف أي وثائق أو مواد تحتوي على معلومات حساسة بسفارتها في العاصمة الأفغانية كابول، وفقا لفرانس برس.

بيان الخارجية البريطانية جاء ردا على تقرير لصحيفة "ذا تايمز"، أكد أن موظفين بوزارة الخارجية تركوا وثائق بها تفاصيل عن اتصالات مع مواطنين أفغان عملوا معهم متناثرة على أرض مجمع السفارة البريطانية بكابول والتي استولت عليها طالبان.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية ردا على التقرير "تم سحب سفارتنا بوتيرة سريعة نتيجة تدهور الوضع في كابول. تم بذل كل جهد لتدمير مواد حساسة".

وقالت الصحيفة إنها عثرت على الوثائق التي تحدد هوية سبعة أفغان بينما كان مسلحي طالبان يقومون بدوريات في السفارة.

وقالت الصحيفة إنها سلمت تفاصيل ثلاثة موظفين أفغان وثمانية أفراد من عائلاتهم إلى وزارة الخارجية.

وعقب سيطرة طالبان على العاصمة الأفغانية منتصف الشهر الجاري، كشف تحقيق صحفي ألماني، عن استهداف الحركة لمنتسبي النظام الأفغاني السابق بـ"رسائل تهديد"، و"قوائم موت". بخلاف المتعاونين مع القوات الأجنبية.

من جانبها بعث المتحدث باسم حركة طالبان رسالة طمأنة إلى المترجمين الذين عملوا مع القوات الأجنبية سابقا، قائلا إنه لا حاجة إلى اللجوء إلى الولايات المتحدة.

وقال ذبيح الله مجاهد في مؤتمر صحفي بالعاصمة كابول الثلاثاء الماضي، إنه لا مخاطر على أي أحد في أفغانستان.

وفي هذا السياق طالب المتحدث الولايات المتحدة إلى عدم تشجيع الشعب الأفغاني على مغادرة وطنهم.

مضيفا: "الأجانب فقط سيغادرون أفغانستان"، مشددا على أن طالبان لا إغلاق أو توقيف السفارات الأجنبية، قائلا: "لقد أكدنا لهم توفير الأمن".

وضمن رسائل الطمأنة قال ذبيح الله إنه لا توجد قائمة بأسماء الأشخاص المستهدفين "لقد نسينا كل شيء في الماضي".

 

وزارة الخارجية البريطانية فرانس برس كابول العاصمة الأفغانية ذا تايمز

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية عصر الفئوية

الأكثر قراءة

موعد تسجيل المرحلة الثانية من تنسيق الكليات 2021

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس 2021 الدور الثاني

خاص| الحكومة تتدخل لإنهاء أزمة حملة الماجستير والدكتوراه

بهذه الشروط.. تعليمات جديدة للطيران المصري بشأن دخول السعودية

تفاصيل مطاردة مثيرة بين الشرطة وتشيكل عصابى فى البساتين

سفارة ألمانيا بالقاهرة تعلق على أزمة «دكتوراه محمد رمضان»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. أحمد عبدالدايم محمد حسين

قراءة في مشروع حياة كريمة للمصريين.. محاولة لفهم تحركات الرئيس الواعية لإصلاح الريف المصري

سمر عادل

أزمة النمو السكانى.. هل تبدأ مصر فى وضع خطط للخروج منها؟

د. محمد عفيفي

فى ذكرى سعد والنحاس

أسماء محفوظ

الحياة اختيارات

ماجد حبته

الحياة على كوكب تانى!

محمد فوزي

لماذا هلل البعض لصعود طالبان؟

عبد الرحيم طايع

أنصار طالبان فى مصر

د. القس صفوت البياضى

وتعرفون الحق والحق يحرركم

صور

عزاء والدة أحمد حسن

حفل نداء شرارة في «محكى القلعة»

حفل هاني شاكر في «محكى القلعة»

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس مستوطنة «إفرات»: يجب على إسرائيل مساعدة أمريكا فى أحداث أفغانستان

إسرائيل تلغى الاجتماع الأسبوعى لحكومتها

مسؤول فلسطيني: تصريحات «بينيت» بشأن رفض إقامة الدولة تنسجم مع رؤية حكومته