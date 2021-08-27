محافظ الإسكندرية يشهد فاعليات الحفل الختامى لمهرجان «مسرح بلا إنتاج»
شهد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، مساء الخميس، فاعليات الحفل الختامي للدورة الحادية عشر من مهرجان "مسرح بلا إنتاج" الدولي تحت اسم الفنان أشرف زكى، والذي أقيم تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، وذلك بالمسرح الكبير بقصر ثقافة الأنفوشى، بحضور الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، والفنان إبراهيم الفرن رئيس المهرجان، والفنان أحمد سمير مدير المهرجان، وأحمد درويش رئيس إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي وجميع الجهات المعنية.
وفي كلمته؛ رحب محافظ الإسكندرية بجميع الحضور على أرض عروس البحر الأبيض المتوسط، معربًا عن فخره بالجهود السكندرية الشابة التي ساهمت في نجاح دورة المهرجان وخروجها على أكمل وجه، كما عبر عن سعادته باستمرار ريادة مدينة الإسكندرية في رفع راية الفن المصري.
ووجه المحافظ الشكر لكل من شارك بالمهرجان، خاصة الوفود العربية والأجنبية التى أصرت على المشاركة رغم الظروف والإجراءات الاحترازية التى يمر بها العالم بسبب انتشار جائحة كورونا، وأكد أن المهرجان نتاج مشرف لمجهودات شباب الإسكندرية المتطوعين.
وخلال الحفل؛ تم تكريم الفنان أشرف زكى نقيب الممثلين تقديرا لدوره الإنسانى والفنى في خدمة الفن المصري.
كما أعلنت لجنة تحكيم المهرجان عن إعلان جوائز تلك الدورة المكونة من ميداليات وشهادات تقدير للحاصلين على الجوائز. وكذلك منحت اللجنة مجموعة من شهادات التميز.
وقد بدأ الحفل الختامي بفقرة غنائية راقصة تضمنت فنون التنورة والربابة والدفوف والمزمار، ثم عرض الفيديو كليب الخاص بالمهرجان، أخرجه الفنان محمد فاضل القباني.
وكانت قد انطلقت مساء الأحد، فعاليات الدورة الحادية عشرة من مهرجان "مسرح بلا إنتاج الدولي" التى تحمل إسم الدكتور الفنان الدكتور أشرف ذكي، والمقام تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، بحضور أحمد درويش رئيس الإدارة المركزية لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، والدكتور جمال ياقوت مؤسس المهرجان ورئيسه الشرفي، والفنان إبراهيم الفرن رئيس المهرجان، والفنان أحمد سمير مدير المهرجان، وعدد من فناني ومثقفي الإسكندرية.