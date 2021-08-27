محافظ الإسكندرية يشهد فاعليات الحفل الختامى لمهرجان «مسرح بلا إنتاج»

شهد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، مساء الخميس، فاعليات الحفل الختامي للدورة الحادية عشر من مهرجان "مسرح بلا إنتاج" الدولي تحت اسم الفنان أشرف زكى، والذي أقيم تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، وذلك بالمسرح الكبير بقصر ثقافة الأنفوشى، بحضور الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، والفنان إبراهيم الفرن رئيس المهرجان، والفنان أحمد سمير مدير المهرجان، وأحمد درويش رئيس إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي وجميع الجهات المعنية.

ختام مهرجان مسرح بلا انتاج

وفي كلمته؛ رحب محافظ الإسكندرية بجميع الحضور على أرض عروس البحر الأبيض المتوسط، معربًا عن فخره بالجهود السكندرية الشابة التي ساهمت في نجاح دورة المهرجان وخروجها على أكمل وجه، كما عبر عن سعادته باستمرار ريادة مدينة الإسكندرية في رفع راية الفن المصري.

ختام مهرجان مسرح بلا انتاج

ووجه المحافظ الشكر لكل من شارك بالمهرجان، خاصة الوفود العربية والأجنبية التى أصرت على المشاركة رغم الظروف والإجراءات الاحترازية التى يمر بها العالم بسبب انتشار جائحة كورونا، وأكد أن المهرجان نتاج مشرف لمجهودات شباب الإسكندرية المتطوعين.

ختام مهرجان مسرح بلا انتاج

وخلال الحفل؛ تم تكريم الفنان أشرف زكى نقيب الممثلين تقديرا لدوره الإنسانى والفنى في خدمة الفن المصري.

ختام مهرجان مسرح بلا انتاج

كما أعلنت لجنة تحكيم المهرجان عن إعلان جوائز تلك الدورة المكونة من ميداليات وشهادات تقدير للحاصلين على الجوائز. وكذلك منحت اللجنة مجموعة من شهادات التميز.

ختام مهرجان مسرح بلا انتاج

وقد بدأ الحفل الختامي بفقرة غنائية راقصة تضمنت فنون التنورة والربابة والدفوف والمزمار، ثم عرض الفيديو كليب الخاص بالمهرجان، أخرجه الفنان محمد فاضل القباني.

ختام مهرجان مسرح بلا انتاج

وكانت قد انطلقت مساء الأحد، فعاليات الدورة الحادية عشرة من مهرجان "مسرح بلا إنتاج الدولي" التى تحمل إسم الدكتور الفنان الدكتور أشرف ذكي، والمقام تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، بحضور أحمد درويش رئيس الإدارة المركزية لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، والدكتور جمال ياقوت مؤسس المهرجان ورئيسه الشرفي، والفنان إبراهيم الفرن رئيس المهرجان، والفنان أحمد سمير مدير المهرجان، وعدد من فناني ومثقفي الإسكندرية.