الجمعة 27 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الإسكندرية يشهد فاعليات الحفل الختامى لمهرجان «مسرح بلا إنتاج»

ختام مهرجان مسرح
ختام مهرجان مسرح بلا انتاج

شهد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، مساء الخميس، فاعليات الحفل الختامي للدورة الحادية عشر من مهرجان "مسرح بلا إنتاج" الدولي تحت اسم الفنان أشرف زكى، والذي أقيم تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، وذلك بالمسرح الكبير بقصر ثقافة الأنفوشى، بحضور الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، والفنان إبراهيم الفرن رئيس المهرجان، والفنان أحمد سمير مدير المهرجان، وأحمد درويش رئيس إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي وجميع الجهات المعنية.

IMG-20210827-WA0008
ختام مهرجان مسرح بلا انتاج

وفي كلمته؛ رحب محافظ الإسكندرية بجميع الحضور على أرض عروس البحر الأبيض المتوسط، معربًا عن فخره بالجهود السكندرية الشابة التي ساهمت في نجاح دورة المهرجان وخروجها على أكمل وجه، كما عبر عن سعادته باستمرار ريادة مدينة الإسكندرية في رفع راية الفن المصري.

IMG-20210827-WA0007
ختام مهرجان مسرح بلا انتاج

ووجه المحافظ الشكر لكل من شارك بالمهرجان، خاصة الوفود العربية والأجنبية التى أصرت على المشاركة رغم الظروف والإجراءات الاحترازية التى يمر بها العالم بسبب انتشار جائحة كورونا، وأكد أن المهرجان نتاج مشرف لمجهودات شباب الإسكندرية المتطوعين.

IMG-20210827-WA0006
ختام مهرجان مسرح بلا انتاج

وخلال الحفل؛ تم تكريم الفنان أشرف زكى نقيب الممثلين  تقديرا لدوره الإنسانى والفنى في خدمة الفن المصري.

IMG-20210827-WA0003
ختام مهرجان مسرح بلا انتاج

كما أعلنت لجنة تحكيم المهرجان عن إعلان جوائز تلك الدورة المكونة من ميداليات وشهادات تقدير للحاصلين على الجوائز. وكذلك منحت اللجنة مجموعة من شهادات التميز.

IMG-20210827-WA0005
ختام مهرجان مسرح بلا انتاج

وقد بدأ الحفل الختامي بفقرة غنائية راقصة تضمنت فنون التنورة والربابة والدفوف والمزمار، ثم عرض الفيديو كليب الخاص بالمهرجان، أخرجه الفنان محمد فاضل القباني.

IMG-20210827-WA0001
ختام مهرجان مسرح بلا انتاج

وكانت قد انطلقت مساء الأحد، فعاليات الدورة الحادية عشرة من مهرجان "مسرح بلا إنتاج الدولي" التى تحمل إسم الدكتور الفنان الدكتور أشرف ذكي، والمقام تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، بحضور  أحمد درويش رئيس الإدارة المركزية لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، والدكتور جمال ياقوت مؤسس المهرجان ورئيسه الشرفي، والفنان إبراهيم الفرن رئيس المهرجان، والفنان أحمد سمير مدير المهرجان، وعدد من فناني ومثقفي الإسكندرية.

IMG-20210827-WA0000
ختام مهرجان مسرح بلا انتاج
الإسكندرية الحفل الختامي مسرح بلا إنتاج الدولي الجهود السكندري مدينة الإسكندرية نقيب الممثلين

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية عصر الفئوية

الأكثر قراءة

موعد تسجيل المرحلة الثانية من تنسيق الكليات 2021

تفاصيل مطاردة مثيرة بين الشرطة وتشيكل عصابى فى البساتين

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس 2021 الدور الثاني

خاص| الحكومة تتدخل لإنهاء أزمة حملة الماجستير والدكتوراه

سفارة ألمانيا بالقاهرة تعلق على أزمة «دكتوراه محمد رمضان»

بُشرى لموظفى الصناديق الخاصة: الحكومة تقر أحقيتهم فى الترقيات وضم مدد الخدمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. أحمد عبدالدايم محمد حسين

قراءة في مشروع حياة كريمة للمصريين.. محاولة لفهم تحركات الرئيس الواعية لإصلاح الريف المصري

سمر عادل

أزمة النمو السكانى.. هل تبدأ مصر فى وضع خطط للخروج منها؟

د. محمد عفيفي

فى ذكرى سعد والنحاس

أسماء محفوظ

الحياة اختيارات

ماجد حبته

الحياة على كوكب تانى!

محمد فوزي

لماذا هلل البعض لصعود طالبان؟

عبد الرحيم طايع

أنصار طالبان فى مصر

د. القس صفوت البياضى

وتعرفون الحق والحق يحرركم

صور

عزاء والدة أحمد حسن

حفل نداء شرارة في «محكى القلعة»

حفل هاني شاكر في «محكى القلعة»

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس مستوطنة «إفرات»: يجب على إسرائيل مساعدة أمريكا فى أحداث أفغانستان

إسرائيل تلغى الاجتماع الأسبوعى لحكومتها

مسؤول فلسطيني: تصريحات «بينيت» بشأن رفض إقامة الدولة تنسجم مع رؤية حكومته