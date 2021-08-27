«الصحة العالمية» تشيد بـ«الدور العالمى» لمصر فى مكافحة كورونا

أشادت ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر الدكتورة نعيمة حسن القصير بدور مصر في مكافحة فيروس كورونا وتنظيم أخذ اللقاحات المضادة للفيروس، كما أثنت على الدور الريادي العالمي لمصر في ملف اللقاحات.



وأكدت ممثل منظمة الصحة العالمية - خلال لقائها محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، بحضور وكيل وزارة الصحة بالأقصر الدكتور طاهر إسماعيل ووكيل المديرية الدكتورة إلهام الجبلاوي - على العمل "يدا بيد" مع وزارة الصحة المصرية، ومساندة الوضع الصحي بمحافظة الأقصر.



من جانبه، استعرض المحافظ موقف القيادة السياسية الحازم في التعامل مع أزمة كورونا، وتوجيهات الحكومة في تطبيق الإجراءات الاحترازية للخروج من الأزمة، منوها باستقبال مصر - هذا العام - العديد من البطولات الرياضية الدولية مثل كأس العالم لكرة اليد فى يناير الماضى وبطولات العالم للرماية والشيش.



وأشاد محافظ الأقصر بدور منظمة الصحة العالمية في مصر، مشيرا إلى استمرار إعطاء اللقاحات لجميع العالمين وجميع القطاعات بالمحافظة.



وكانت ممثل منظمة الصحة العالمية قد حضرت اللقاء السنوي الذي يقام على مستوى الجمهورية، لمديري إدارات وفرق مكافحة فيروس متلازمة نقص المناعة المكتسبة والذى يقام لأول مرة في محافظة الاقصر.

وفي وقت سابق، قالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019، ويبلغ حاليًا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ"كوفيد-19" في بر الصين الرئيسي 92066، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.