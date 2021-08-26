«احذروا».. «الصحة»: التدخين سبب رئيسى فى أمراض القلب

حذرت وزارة الصحة والسكان، المواطنين من التدخين، موضحة أنه يضعف وظائف الرئتين ويعتبر سببا رئيسيا لأمراض القلب والأوعية الدموية.

وطالبت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” المدخنين بالتوقف عن التدخين الآن وحماية أنفسهم وعائلاتهم من الضرر، مشيرًة إلى أنها توفر المشورة عبر الخط الساخن للمساعدة في الإقلاع عن التدخين على رقم 16805.

وأشارت وزارة الصحة والسكان إلى ٠أن التدخين يزيد من احتمالات إصابة المدخنين بأمراض الجهاز التنفسي كمتلازمة ضيق التنفس الحادة والالتهاب الرئوي ونزلات البرد والسل والإنفلونزا خاصة خلال جائحة كورونا.

وفي سياق متصل، قال الدكتور عصام المغازى، رئيس جمعية مكافحة التدخين والدرن وأمراض الصدر، إن التبغ المسخن أحد الأوجه القبيحة والمميتة لصناعة الدخان التى تقتل سنويا 8 ملايين نسمة على مستوى العالم منهم مليون نتيجة التدخين السلبي.

وأوضح أن هناك دراسة أعدتها منظمة الصحة العالمية والمعهد الوطني الأمريكي للسرطان أكدت أن التدخين يكلف العالم أكثر من تريليون دولار سنويا، يفوق تكلفته بكثير الإيرادات العالمية للضرائب على التبغ، التي قدرتها منظمة الصحة العالمية بنحو 269 مليار دولار في عامي 2013 و2014.

وأشار «المغازي» إلى أن التدخين يعد أحد مخاطر الصحة العامة التي تؤثر سلبا على المجتمع ككل وليس فقط على المدخن، بل وأيضا على الأجيال الحالية والقادمة، تعتبر مصر واحدة من أكثر الدول ذات المعدلات المرتفعة في استهلاك التبغ، حيث إن ما يقرب من ربع الشعب المصري من البالغين يستهلكون التبغ 22.8 %.

ونوه بأن تلك النسبة التي تتضاعف بين الرجال البالغين لتصل إلى حوالي 45 % ولنا أن نتخيل نسبة التدخين السلبي المرتفعة نتيجة التعرض لدخان ذلك القطاع العريض من المدخنين والتى يصل تأثيرها الضار على الصحة إلى الوفاة حيث يقدر عدد الوفيات المتعلقة بالتدخين فى مصر بنحو 170 ألف حالة وفاة سنويا.