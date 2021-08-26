«المنشآت الفندقية»: حملة تطعيم العاملين بفنادق القاهرة خلال أيام

كشف علاء عاقل رئيس لجنة تيسير الأعمال بغرفة المنشات الفندقية، إن حملة تطعيم العاملين بفنادق القاهرة ستبدأ خلال أيام.

وأوضح أنه تم الانتهاء من تطعيم كافة العاملين بفنادق جنوب سيناء والبحر الأحمر، وتوزيع شارات السلامة الصحية على من اكتمل تطعيمه بالجرعتين، كما تجرى حاليا إتمام الجرعة الثانية للعاملين بفنادق الإسكندرية والساحل الشمالي والصعيد.

وأشار إلى أن حملات التطعيم بلقاح فيروس كورونا تأتي للحفاظ على صحة العاملين بقطاع الفنادق، وطمأنة السائحين.