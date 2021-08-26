الجمعة 27 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«المنشآت الفندقية»: حملة تطعيم العاملين بفنادق القاهرة خلال أيام

علاء عاقل رئيس لجنة
علاء عاقل رئيس لجنة تيسير الاعمال بغرفة المنشات الفندقية

كشف علاء عاقل رئيس لجنة تيسير الأعمال بغرفة المنشات الفندقية، إن حملة تطعيم العاملين بفنادق القاهرة ستبدأ خلال أيام.

وأوضح أنه تم الانتهاء من تطعيم كافة العاملين بفنادق جنوب سيناء والبحر الأحمر، وتوزيع شارات السلامة الصحية على من اكتمل تطعيمه بالجرعتين، كما تجرى حاليا إتمام الجرعة الثانية للعاملين بفنادق الإسكندرية والساحل الشمالي والصعيد.

وأشار إلى أن حملات التطعيم بلقاح فيروس كورونا تأتي للحفاظ على صحة العاملين بقطاع الفنادق، وطمأنة السائحين.

 

البحر الاحمر فيروس كورونا وزارة الصحة والسكان المنشآت الفندقية الإجراءات الوقائية وزارة السياحة والآثار العاملين بالقطاع السياحى قطاع الفنادق

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية عصر الفئوية

الأكثر قراءة

موعد تسجيل المرحلة الثانية من تنسيق الكليات 2021

تفاصيل مطاردة مثيرة بين الشرطة وتشيكل عصابى فى البساتين

سفارة ألمانيا بالقاهرة تعلق على أزمة «دكتوراه محمد رمضان»

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس 2021 الدور الثاني

بهذه الشروط.. تعليمات جديدة للطيران المصري بشأن دخول السعودية

خاص| الحكومة تتدخل لإنهاء أزمة حملة الماجستير والدكتوراه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. أحمد عبدالدايم محمد حسين

قراءة في مشروع حياة كريمة للمصريين.. محاولة لفهم تحركات الرئيس الواعية لإصلاح الريف المصري

سمر عادل

أزمة النمو السكانى.. هل تبدأ مصر فى وضع خطط للخروج منها؟

د. محمد عفيفي

فى ذكرى سعد والنحاس

أسماء محفوظ

الحياة اختيارات

ماجد حبته

الحياة على كوكب تانى!

محمد فوزي

لماذا هلل البعض لصعود طالبان؟

عبد الرحيم طايع

أنصار طالبان فى مصر

د. القس صفوت البياضى

وتعرفون الحق والحق يحرركم

صور

عزاء والدة أحمد حسن

حفل نداء شرارة في «محكى القلعة»

حفل هاني شاكر في «محكى القلعة»

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس مستوطنة «إفرات»: يجب على إسرائيل مساعدة أمريكا فى أحداث أفغانستان

إسرائيل تلغى الاجتماع الأسبوعى لحكومتها

مسؤول فلسطيني: تصريحات «بينيت» بشأن رفض إقامة الدولة تنسجم مع رؤية حكومته