الخميس 26 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق مع صاحب مصنع ضبط بحوزته لحوم فاسدة بالقاهرة

لحوم فاسدة
لحوم فاسدة

أمرت النيابة العامة، الخميس، رجال المعمل الكيماوى بالقاهرة بفحص عينة من 2.5 طن لحوم مجمدة وكبدة فاسدة ضبط بحوزة صاحب مصنع قبل بيعها للمواطنين. 

وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة بالمخالفة لأحكام القانـون. 

ونجحت مباحث التموين فى ضبط (2.5 طن لحوم مجمدة، كبدة) بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مصنع للصناعات الغذائية "بدون ترخيص" بمحافظة القاهرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.

النيابة العامة المعمل الكيماوى بالقاهرة لحوم مجمدة كبدة فاسدة صاحب مصنع

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وائل لطفي

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