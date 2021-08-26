الخميس 26 أغسطس 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جولة تفقدية لرئيس مركز ملوي ووكيل وزارة الري بالمنيا (صور)

جولة ميدانية لرئيس
جولة ميدانية لرئيس ملوي ووكيل وزارة الري

تفقد اللواء أركان حرب أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى جنوب محافظة المنيا، يرافقه المهندس عبدالحميد البركاوى وكيل وزارة الري بالمنيا، اليوم الخميس، خلال جولة ميدانية عدد من المواقع بقرى المركز والمدينة، بحضور المهندسة شرين فكرى مدير إدارة المشروعات بالمركز ومهندسى إدارة ري شرق المنيا. 

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جولة ميدانية لرئيس ملوي ووكيل وزارة الري

وأثناء الجولة، عايّن رئيس المدينة ووكيل وزارة الري موقع إنشاء مدخل مدينة ملوى وأعمال توسعة وتأهيل كورنيش المدينة، تمهيداً لاستخراج التراخيص اللازمة للبدء فى تنفيذ الأعمال.

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جولة ميدانية لرئيس ملوي ووكيل وزارة الري

كما تفقد هبوط بسطح كوبرى التابوت التابع لمجلس قروى نواي بمركز ملوى؛ للوقوف على أسباب الهبوط وإعداد المقايسة المطلوبة للبدء فى أعمال الإحلال والتجديد والعرض على اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا خلال 48 ساعة.

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جولة ميدانية لرئيس ملوي ووكيل وزارة الري

وتم معاينة خـور النيل بقرية الريرمون التابعة لمجلس قروى المعصرة للوقوف على الوضع الحالي من التعديات الموجودة بالخور وإزالتها لإمكانية إقامة مشروعات خدمية عليها تخدم أهالي القرية.

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جولة ميدانية لرئيس ملوي ووكيل وزارة الري

جولة ميدانية لرئيس ملوي ووكيل وزارة الري
جولة ميدانية لرئيس ملوي ووكيل وزارة الري
جولة ميدانية لرئيس ملوي ووكيل وزارة الري
جولة ميدانية لرئيس ملوي ووكيل وزارة الري
جولة ميدانية لرئيس ملوي ووكيل وزارة الري
جولة ميدانية لرئيس ملوي ووكيل وزارة الري
جولة ميدانية لرئيس ملوي ووكيل وزارة الري
جولة ميدانية لرئيس ملوي ووكيل وزارة الري
جولة ميدانية لرئيس ملوي ووكيل وزارة الري
جولة ميدانية لرئيس ملوي ووكيل وزارة الري
جولة ميدانية لرئيس ملوي ووكيل وزارة الري
جولة ميدانية لرئيس ملوي ووكيل وزارة الري
جولة ميدانية لرئيس ملوي ووكيل وزارة الري
جولة ميدانية لرئيس ملوي ووكيل وزارة الري
جولة ميدانية لرئيس ملوي ووكيل وزارة الري
جولة ميدانية لرئيس ملوي ووكيل وزارة الري
جولة ميدانية لرئيس ملوي ووكيل وزارة الري
جولة ميدانية لرئيس ملوي ووكيل وزارة الري
جولة ميدانية لرئيس ملوي ووكيل وزارة الري
جولة ميدانية لرئيس ملوي ووكيل وزارة الري
جولة ميدانية لرئيس ملوي ووكيل وزارة الري
جولة ميدانية لرئيس ملوي ووكيل وزارة الري
جولة ميدانية لرئيس ملوي ووكيل وزارة الري
جولة ميدانية لرئيس ملوي ووكيل وزارة الري
جولة ميدانية لرئيس ملوي ووكيل وزارة الري
جولة ميدانية لرئيس ملوي ووكيل وزارة الري
المنيا رئيس ملوي ووكيل وزارة الري جولة ميدانية مدخل مدينة ملوي توسعة كورنيش النيل هبوط سطح كوبري التابوت عبد الحميد البركاوي اللواء أحمد السايس

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