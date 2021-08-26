الخميس 26 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس مسجل خطر متهم بالإتجار في الهيروين بأوسيم

حبس
حبس

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة، بحبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة سلاح ناري غير مرخص.

وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة وأمرت بالتحفظ على السلاح المضبوط، وعرضه على المعمل الجنائي والتحفظ على المواد المخدرة، وعرض عينة منها على المعمل الكيميائي لفحصها.

البداية كانت بورود معلومات سرية إلي الرائد أحمد فرحات رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم، مفادها "أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة المركز" بممارسة نشاط إجرامي فـى الإتجار بالمواد المخدرة.. مُتخذاً من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبطه بمعرفة قوة أمنية برئاسة النقيب إبراهيم فاروق معاون مباحث مركز شرطة أوسيم، حال تواجده بمحيط سكنه، وبحوزته "بندقية آلية وخزينة و 12 طلقة من ذات العيار، كمية من مخدر الهيروين، هاتف محمول، مبلغ مالى"، وتم اقتياده الي ديوان المركز.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى للدفاع والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف المحمول للإتصال بعملائه، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة الذي أحال الواقعة إلي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

النيابة العامة حبس مسجل خطر الاتجار في المواد المخدرة حيازة سلاح ناري التحريات

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وائل لطفي

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