لماذا هلل البعض لصعود طالبان؟





توسع الباحثون والمحللون في مناقشة الأبعاد السياسية والأمنية والاستراتيجية المرتبطة بسيطرة حركة "طالبان" على زمام الأمور في أفغانستان، ومع أهمية هذه الأبعاد ومحوريتها بطبيعة الحال، إلا أن هنالك ملمح آخر "خطير" و"مرعب" يحتاج إلى وقفة وإلى تحليل وتركيز كبير سواءً من النخب الفكرية والثقافية، أو من منظومة صنع القرار، هذا الملمح هو تهليل وابتهاج العديد من القطاعات المجتمعية لصعود طالبان، واعتبار سيطرتها على كابول وعلى أفغانستان "انتصاراً للإسلام"، وبطبيعة الحال اعتبرت هذه القطاعات أن ما تقوم به طالبان من تسلط بإسم الدين يدخل في إطار "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، وخطورة هذا الأمر أن هذه القطاعات تمثل "قنبلة" قد تنفجر متى تهيأت الظروف لذلك، فضلاً عن أن هذا الأمر يمثل تنبيهاً للمؤسسات المعنية بـ "تجديد الخطاب الديني"، وبناء الإنسان المصري، بضرورة عمل مراجعة للمقاربات المتبعة في هذا الصدد، ومدى فاعليتها وما تم إنجازه في هذه الملفات، حتى يتم الوقوف على مواطن الخلل، ومعالجتها بالشكل الأمثل.

أكثر هذه الفئات التي هللت لصعود طالبان يُنظر إليهم على أنهم "ضحايا" لحالة التجريف الكبيرة التي تعرض لها المجتمع المصري خلال العقود الأخيرة وذلك مع غياب فكرة "بناء الإنسان" عن أولويات نظم الحكم المتعاقبة، فضلاً عن غياب نموذج معرفي منضبط وواضح تبنته هذه النظم بما يؤدي إلى بناء "الشخصية المصرية"، بالإضافة لذلك عانت المؤسسات الدينية والثقافية خلال هذه الفترات من غياب واضح للدور الخاص بها، وذلك بسبب الأزمات البنيوية لهذه المؤسسات، والسياق السياسي والمجتمعي المحيط بها، وقد أدت هذه الحالة إلى خلق مساحة فراغ كبيرة في المجتمع المصري، استغلته جماعات الإسلام السياسي بشقيها الإخواني والسلفي، وقامت بملئ هذا الفراغ، ونشر أفكارها سواءً عبر العمل الدعوي والديني من خلال المساجد والساحات والخطب، أو عبر أشرطة الكاسيت والشاشات التلفزيونية وكافة المساحات التي استطاعت اختراقها، أو عبر العمل الأهلي والخيري والتنموي وتوظيفه بما يخدم على مشاريع هذه التيارات.

هذه الجماعات لم تستهدف فقط تشكيل قواعد تنظيمية لها عبر استقطاب عناصر المجتمع لصفوفها، بل سعت للتأثير على "العقل والوعي الجمعي" للمجتمع، وجعله متأثراً ومتماشياً وجملة المفاهيم التأسيسية المتطرفة التي تتبناها، ومن هنا نجد قطاعات واسعة لا تنتمي إلى هذه التيارات على المستوى التنظيمي، ولكنها تتبنى نفس رؤاها وقناعاتها خصوصاً في المسائل الدينية والاجتماعية والسياسية والعالمية.

أكبر التداعيات السلبية التي نتجت عن هذه الحالة هو عدم قدرة هذه القطاعات على "التفكير"، والخلط الشديد بين الأمور، وتغليب العاطفة الدينية أو السياسية على اعتبارات المنطق والموضوعية والأخلاق والدين نفسه، فلا تجد إدراكاً للواقع وسياقاته وتعقيداته وتفاصيله، وهو ما يُنتج "جهلاً مقدساً" حسب تعبير "أوليفييه روا"، ومن هنا يمكن فهم دعم هذه القطاعات لطالبان واحتفاؤها بها، لأن الراسخ في وعي هؤلاء أن كل من يرفع شعارات الدين خصوصاً ما يرتبط "بالحكم وتطبيق الشريعة وعودة الخلافة إلى آخر هذه الشعارات الشعبوية" فهو أولى بالنصرة والتأييد، بغض النظر عن حقيقة هذا الشخص أو التنظيم، وبغض النظر عن جرائمه بحق المجتمع وتطرفه الشديد، واقتصادياته، والجهات التي يتعاون معها، فالمهم أن هذا التنظيم الإجرامي يرفع شعارات الدين، ويمارس التسلط بإسم الدين، ويفرض على الناس بعض الإجراءات الشكلية والظاهرية في إطار هذا التسلط، وهنا يوجد ملمح آخر وهو أن مفهوم "التدين" نفسه حدث له تفريغ كبير من مضمونه، حيث بات محصوراً في إطار الشكليات (النقاب – اللحية – السلام على المرأة الأجنبية .... إلخ)، بعيداً عن مضمون وجوهر التدين والمرتبط بمقاصد الشريعة وأهدافها السامية والقيم النبيلة التي جاءت لتكرس لها في المجتمع.

تدعونا مثل هذه الظواهر إلى عمل مراجعة حقيقية لما نتبناه من مقاربات وسياسات في ملف "بناء الإنسان"، و"تجديد الخطاب الديني" باعتباره أحد الركائز الرئيسية لعملية بناء الإنسان المصري، والحقيقة أن تصريحات الرئيس "السيسي" مع الإعلامية عزة مصطفى خلقت أملاً لدى كثيرين أن تكون هذه بداية حقيقية لجعل هذا الملف على رأس أولويات الدولة المصرية في المرحلة المقبلة.