مدير أمن الغربية يقود حملة لرفع الإشغالات في كفرالزيات

قاد اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، اليوم الخميس، حملة أمنية موسعة بمدينة كفرالزيات؛ لرفع الإشغالات والمخالفات ومتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومصادرة الشيش بالكافتيريات والمقاهي بشوارع المدينة الرئيسية وموقف السيارات.

وشارك في الحملة كلِّ من محمد صلاح فرحات رئيس مدينة كفرالزيات وهاني مصطفي وعلاء بهنسي نائبا رئيس المدينة والعميد وسيم الحسيني مأمور شرطة المرافق بالغربية والعميد محمد شبل مأمور مركز شرطة كفرالزيات وقوات من الشرطة.

وأسفرت الحملة عن تحرير ١٢١ محضر إشغالات متنوع ومصادرة ٢١ شيشة تم ضبطها داخل ٤ كافتيريات ومقهي بشوارع المدينة وموقف السيارات بالمخالفة للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، ورفع عدد من الحواجز الخرسانية أمام بعض المحلات ومصادرة كراسي ومنضدات في الشوارع كانت تعوق الحركة المرورية للمواطنين، وتم إحالة المخالفات إلى النيابة للتحقيق فيها.