«الصحة العالمية»: استقرار الموجة الثالثة لفيروس كورونا في إفريقيا

قالت منظمة الصحة العالمية، الخميس، إن الموجة الثالثة لفيروس كورونا في إفريقيا استقرت مع تسارع وتيرة حملة التطعيم البطيئة في القارة.

وقالت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لإفريقيا ماتشيديسو مويتي، في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، إنه تم تسجيل زهاء 248 ألف إصابة جديدة الأسبوع الماضي انخفاضًا من 282 ألفًا منتصف يوليو، في حين تضاعف عدد التطعيمات ثلاث مرات إلى 13 مليونا، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

وتشهد إفريقيا التي يقدر عدد سكانها بنحو 1.3 مليار نسمة، موجة ثالثة من الإصابات منذ مايو الماضي، الأمر الذي زاد من الضغوط على النظم الصحية في دول من جنوب إفريقيا إلى تونس وزامبيا والسنغال، حيث معدلات التطعيم أقل بكثير مما هي عليه في أوروبا وأمريكا الشمالية.

كانت مبادرة "كوفاكس" المخصصة لضمان توزيع عادل للقاحات، التي تشارك في قيادتها منظمة الصحة العالمية، تأمل في البداية في تطعيم 20 في المائة من سكان إفريقيا هذا العام لكن خطتها تعرضت للتأخير، وأوضحت مويتي أن منظمة الصحة العالمية تأمل الآن في أن تتمكن من تطعيم عشرة في المائة من سكان إفريقيا بنهاية سبتمبر.

وقالت مويتي: "من المقرر وصول 117 مليون جرعة الشهر المقبل وستكون هناك حاجة إلى ما يصل إلى 34 مليون جرعة إضافية لبلوغ الهدف المنشود".

وفي وقت سابق من اليوم، رفع مدير المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها هدف التطعيم الذي يعتبره ضروريا لتوفير حماية واسعة النطاق ضد كوفيد-19 بالقارة، في ظل تفشي متحور دلتا الأكثر عدوى في 32 دولة.

وقال جون نكينغاسونغ في تصريحات للصحفيين اليوم الخميس إن مسؤولي الصحة قدروا في السابق أن 60% على الأقل من سكان إفريقيا البالغ عددهم 1.3 مليار شخص بحاجة إلى التطعيم لتحقيق ما يسمى بمناعة القطيع.

أضاف أنه يعتقد الآن، أن النسبة يجب أن تكون "أكثر من 70% إلى 80%"، متسائلا أنه حتى عند هذا المستوى "هل سنصل إلى مناعة القطيع؟ أشك في أن هذه الفكرة ذات صلة بعد الآن".

ولا تزال إفريقيا بعيدة جدًا عن هدفها الأساسي من حملة التطعيم، حيث ينتقد مسئولو الصحة الدول الأغنى لتكديس الجرعات وطرح جرعات معززة بينما لا يزال الناس في الدول الفقيرة ينتظرون اللقاحات.

وتم تطعيم 2.5% فقط من سكان إفريقيا بشكل كامل حتى الآن، وتم توزيع 93 مليون جرعة. وقدرت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أنه ربما يمكن تطعيم 30% فقط من سكان إفريقيا بحلول نهاية العام.