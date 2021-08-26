الخميس 26 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«تعليم الغربية»: 4 فرق لمتابعة مدارس وسناتر كفر الزيات ضمن حملة الرقابة الإدارية

تعليم الغربية
تعليم الغربية

شكل المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، 4 لجان لمتابعة مدارس إدارة كفر الزيات التعليمية في جميع القرى، ومراكز الدروس الخصوصية، وديوان الإدارة، وذلك ضمن حملة المحافظة والرقابة الإدارية على مركز ومدينة كفر الزيات في جميع القطاعات، تنفيذًا لتوجيهات طارق رحمي، محافظ الغربية، واللواء عادل عياد رئيس هيئة الرقابة الإدارية بطنطا.

وضمت المجموعات الأربع فرق عمل من كل من المتابعة، الأمن، العلاقات العامة، التوجيه المالي والإداري، الشئون القانونية، المراحل، التعليم الخاص، التعليم الفني، والتنسيق.

ففي المجموعة الأولى والتي ترأسها وكيل الوزارة، توجهت المجموعة إلى مدرسة كفر الشوربجي للتعليم الأساسي، وتلاحظ عدد من السلبيات داخل المدرسة، وتم التوجيه فورًا بتغيير علم الجمهورية المتهالك، وإزالة كافة الحشائش والهيش من أرضية الفناء بالمدرسة، والتوجيه بالنظافة داخل المكتبة وغرفة المناهل والفصول والمكاتب، وتحقيق الانضباط في الحضور والانصراف لبعض العاملين، والانتهاء فوراً من صيانة جميع وسائل الأمن والسلامة داخل المدرسة، وتم إحالة عدد من المقصرين إلى الشئون القانونية للتحقيق.

وفي المجموعة الثانية والتي تضم التعليم الخاص والأمن، تم متابعة عدد (2) من مدارس التعليم الخاص بكفر الزيات، وتم التوجيه بإزالة بعض السلبيات داخل المدارس.

والمجموعة الثالثة والتي تضم إدارة المتابعة والأزمات والكوارث والأمن، تم متابعة عدد (4) مدارس بقرية ابيار التابعة لإدارة كفر الزيات التعليمية، هي مدرسة الشهيد محمد الشاذلي، مدرسة كفر ديما الابتدائية، مدرسة إدشاى الابتدائية، مدرسة الطالبية تعليم أساسي، ومن خلال المتابعة تبين وجود عدد من الملاحظات وتم التوجيه بإزالتها فوراً.

والمجموعة الرابعة والتي تضم التعليم الثانوي، وتنسيق الوظائف الإشرافية، والضبطية القضائية، فقد قامت بمتابعة عدد (3) مقار لمراكز الدروس الخصوصية، وتم عمل محاضر غلق للثلاث مقار وتم إحالة أصحاب المراكز للشئون القانونية للتحقيق الفوري.

العلاقات العامة الدروس الخصوصية تعليم الغربية يكلف 4 فرق لمتابعة مدارس مركز الدروس الخصوصية بكفر الزيات ضمن حملة المحافظة والرقابة الإدارية المجموعة الثالثة وكيل وزارة التربية والتعليم الرقابة الإدارية وكيل الوزارة وزارة التربية والتعليم مراكز الدروس الخصوصية رئيس هيئة الرقابة الإدارية المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربيه وكيل وزارة التربية التعليم بالغربيه جميع القطاعات

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية عصر الفئوية

الأكثر قراءة

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس 2021 الدور الثاني

«ملكة جمال الكرسي».. من هي نور إسلام بطلة صورة تيشيرت الزمالك؟

خاص| الحكومة تتدخل لإنهاء أزمة حملة الماجستير والدكتوراه

تخفيض نسب القبول بالكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة دفعة أكتوبر 2021

تداول نتيجة طالب بالثانوية رغم تحرير «محضر غش».. و«التعليم» تتحقق

رسميًا.. لويس ميكسويني أهلاوي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد فوزي

لماذا هلل البعض لصعود طالبان؟

عبد الرحيم طايع

أنصار طالبان فى مصر

د. القس صفوت البياضى

وتعرفون الحق والحق يحرركم

مؤمن المحمدي

المصادر

د هند جاد

رجال «أونلاين» وجميلات «أوفلاين»

خالد عكاشة

ما الذى يجرى فى الشمال الأفغانى.. هل تنقلب المعادلات؟

مدحت بشاى

الفقر الروحى وصكوك الغفران

د. بهي الدين مرسي

حصانة العقل أم سلامة النقل؟

صور

عزاء والدة أحمد حسن

حفل نداء شرارة في «محكى القلعة»

حفل هاني شاكر في «محكى القلعة»

محطة تل أبيب

المزيد

البيت الأبيض يعلن تأجيل أول اجتماع لرئيس الوزراء الإسرائيلى مع بايدن

ميركل تلغى زيارتها إلى إسرائيل

8800 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل