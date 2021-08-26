«تعليم الغربية»: 4 فرق لمتابعة مدارس وسناتر كفر الزيات ضمن حملة الرقابة الإدارية

شكل المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، 4 لجان لمتابعة مدارس إدارة كفر الزيات التعليمية في جميع القرى، ومراكز الدروس الخصوصية، وديوان الإدارة، وذلك ضمن حملة المحافظة والرقابة الإدارية على مركز ومدينة كفر الزيات في جميع القطاعات، تنفيذًا لتوجيهات طارق رحمي، محافظ الغربية، واللواء عادل عياد رئيس هيئة الرقابة الإدارية بطنطا.

وضمت المجموعات الأربع فرق عمل من كل من المتابعة، الأمن، العلاقات العامة، التوجيه المالي والإداري، الشئون القانونية، المراحل، التعليم الخاص، التعليم الفني، والتنسيق.

ففي المجموعة الأولى والتي ترأسها وكيل الوزارة، توجهت المجموعة إلى مدرسة كفر الشوربجي للتعليم الأساسي، وتلاحظ عدد من السلبيات داخل المدرسة، وتم التوجيه فورًا بتغيير علم الجمهورية المتهالك، وإزالة كافة الحشائش والهيش من أرضية الفناء بالمدرسة، والتوجيه بالنظافة داخل المكتبة وغرفة المناهل والفصول والمكاتب، وتحقيق الانضباط في الحضور والانصراف لبعض العاملين، والانتهاء فوراً من صيانة جميع وسائل الأمن والسلامة داخل المدرسة، وتم إحالة عدد من المقصرين إلى الشئون القانونية للتحقيق.

وفي المجموعة الثانية والتي تضم التعليم الخاص والأمن، تم متابعة عدد (2) من مدارس التعليم الخاص بكفر الزيات، وتم التوجيه بإزالة بعض السلبيات داخل المدارس.

والمجموعة الثالثة والتي تضم إدارة المتابعة والأزمات والكوارث والأمن، تم متابعة عدد (4) مدارس بقرية ابيار التابعة لإدارة كفر الزيات التعليمية، هي مدرسة الشهيد محمد الشاذلي، مدرسة كفر ديما الابتدائية، مدرسة إدشاى الابتدائية، مدرسة الطالبية تعليم أساسي، ومن خلال المتابعة تبين وجود عدد من الملاحظات وتم التوجيه بإزالتها فوراً.

والمجموعة الرابعة والتي تضم التعليم الثانوي، وتنسيق الوظائف الإشرافية، والضبطية القضائية، فقد قامت بمتابعة عدد (3) مقار لمراكز الدروس الخصوصية، وتم عمل محاضر غلق للثلاث مقار وتم إحالة أصحاب المراكز للشئون القانونية للتحقيق الفوري.