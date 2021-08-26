بالأسماء.. حركة تنقلات موسعة لرؤساء القرى والمدن ونوابهم فى بني سويف

أجرى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الخميس حركة موسعة تضمنت تعييين ونقل نواب رؤساء مدن ومجالس قروية، ونقل البعض وعودتهم لجهات عملهم الأصلية على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

وأصدر المحافظ القرار رقم ( 562) لسنة 2021، والذي تضمن في مادته الأولى نقل كل من:

_ ناجي أحمد خليل، نائب رئيس مركز ومدينة اهناسيا، للعمل " نائباً" لرئيس مركز ومدينة ناصر

_ شوقي هاشم أحمد محمد، رئيس قرية العواونة ، للعمل "نائباً" لرئيس مركز ومدينة اهناسيا

_ فواز محمد رجب فواز "رئيس قرية طنسا بني مالو " للعمل " نائباً" لرئيس مركز ومدينة ببا

_ ضياء الدين إبراهيم أحمد محمد ،رئيس قرية تلت، للعمل"نائباً " لرئيس مركز ومدينة الفشن

_رياض مبروك عبد الحكيم ، رئيس قرية إبشنا، للعمل"رئيساً" لقرية بليفيا

_عاطف مصطفى قرني ، رئيس قرية تزمنت الشرقية، للعمل "رئيساً" لقرية إبشنا

_سيد جمعة على محمد ،رئيس قرية شريف باشا، للعمل "رئيساً" لقرية تزمنت الشرقية

_عطا حسن محمد حسن،سكرتير قرية شريف باشا، للعمل" رئيساً" لقرية شريف باشا

_محمد جمعة عبد الله سليمان، سكرتير قرية دنديل ، للعمل"رئيساً" لقرية اهناسيا الخضراء

_ أحمد ديب سيد أحمد، رئيس قرية ميدوم، للعمل"رئيساً " لقرية انفسط

_ ناجح محمد عبد الوهاب ، رئيس قرية انفسط، للعمل"رئيساً" لقرية ميدوم

_ياسر سيد محمد إبراهيم ، رئيس قرية أبوصير الملق ، للعمل"رئيساً" لقرية قمن العروس

_على أحمد سعد رسلان، رئيس قرية إطواب ، للعمل "رئيساً" لقرية أبوصير الملق

_ محمد هشام محمد عيسى ، سكرتير قرية أبوصير الملق ، للعمل"رئيساً" لقرية إطواب

_محمد مختار مسلم، رئيس قرية دنديل، للعمل"رئيساً" لقرية الحمام

_محمد عبد الفتاح أحمد حسين، رئيس قرية الحمام، للعمل"رئيساً" لقرية دنديل

_ جمال جمعة حسين على ، مدير التفتيش المالي والإداري بمركز ومدينة اهناسيا، للعمل " رئيساً" لقرية العواونة

_ سمير محمود أحمد شحاتة ، رئيس قرية صفط راشين، للعمل " رئيساً" لقرية طنسا بني مالو

_نبيل شعبان عبد الله، رئيس قرية هلية، للعمل"رئيساً" لقرية صفط راشين

_محمد مختار محمد منصور ، رئيس قرية جزيرة ببا، للعمل"رئيساً" لقرية هلية

_ حمادة محمد أنور، رئيس قرية قمبش الحمراء، للعمل " رئيساً" لقرية جزيرة ببا

_ نادي طه معوض محمد، سكرتير قرية قمبش الحمراء، للعمل " رئيساً" لقرية قمبش الحمراء

_أشرف إبراهيم طه محمود، رئيس قرية دشطوط، للعمل "رئيساً" لقرية الشنطور

_ كامل فاروق كامل شحاتة، رئيس قرية الشنطور، للعمل "رئيساً" لقرية دشطوط

_حسين إسماعيل عبد الحافظ، سكرتير قرية جزيرة ببا، للعمل"رئيساً" لقرية بدهل

_ شعبان محمد حمدان محمد ، رئيس قرية شنرا، للعمل"رئيساً" لقرية تلت

_أحمد محمد الصغير أبو المكارم ،سكرتير قرية أبسوج ، للعمل"رئيساً" لقرية شنرا

فيما تضمنت المادة الثانية عودة الآتي أسماؤهم في السطور التالية للعمل بجهات عملهم الأصلية، مع قيام رئيس كل جهة بتكليف كل منهم بالعمل طبقاً للمؤهل الدراسي والدرجة الوظيفية التي يشغلها، حيث تقرر عودة كل من:

_ فاروق محمد جودة محروس :من العمل " رئيساً" لقرية بليفيا ، للعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف

_ أحمد محمود خليل محمد: من العمل " رئيساً" لقرية اهناسيا الخضراء، للعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف

_ خالد شوقي عبد الوهاب :من العمل " نائب رئيس مدينة ببا" ، للعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا

_ وليد عبد الجيد طه عبد الفتاح :من العمل "رئيساً" لقرية بدهل ، للعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا