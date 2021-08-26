الخميس 26 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة أم وأطفالها في حادث تصادم ببني سويف

حادث-تصادم
حادث-تصادم

أصيبت أم وأطفالها الأربعة بإصابات مختلفة، اليوم الخميس، فى حادث تصادم سيارة ملاكي وأخرى نقل، أمام مقابر قرية  ميدوم التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بنى سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى.

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع أخرى نقل أمام مقابر قرية ميدوم ووجه على الفور بسرعة نقلهم إلى أقرب مستشفى.

وعلى الفور انتقلت 3 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين وهم  فهد نزيه محمد، 10 أعوام، وبه جروح و كدمات متفرقة، وفاطمة الزهراء نزيه محمد، 12 عام، وبها جروح و كدمات متفرقة، وضحي نزيه محمد، 8 أعوام، وبها  جروح و كدمات متفرقة، ونورين نزيه محمد، وبها اشتباه ما بعد الارتجاج، وسناء سليمان، 40 عام، "اﻷم" وبها جروح وكدمات متفرقة وتم نقلهم إلى مستشفى الواسطى المركزي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية تحت إشراف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة.

بني سويف وزارة الصحة المستشفى الفحوصات الطبية سيارات إسعاف

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وائل لطفي

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