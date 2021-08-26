«مكافحة الإدمان» يختتم الدوري الرياضي في قرى «حياة كريمة»

أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، دوريا رياضيا "أنت أقوى من المخدرات" بمشاركة الشباب بالقرى في محافظتي بنى سويف وسوهاج، ضمن البرامج التوعوية أطلقها الصندوق "قرية بلا إدمان"، ويتم تنفيذ برامج توعوية متكاملة حول أضرار تعاطي المخدرات في القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

وتتضمن الأنشطة والبرامج التوعوية تنفيذ العديد من الإجراءات الوقائية خاصة للشباب والمراهقين ،إضافة إلى توفير خدمات المشورة للأسر حول آليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية والتواصل مع الخط الساخن لعلاج الإدمان "16023" لتقديم الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية‪ .

شارك في الدوري الرياضي 31 فريق كرة قدم من شباب القرى المستهدفة من مبادرة "حياة كريمة" بمحافظتي بنى سويف وسوهاج، وتم تكريم الفريق الفائز في البطولة وتسليمه كأس البطولة والميداليات، بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة بمحافظتي بنى سويف وسوهاج.

ووجهت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بالتوسع في تنفيذ البرامج‪ ‬والأنشطة التوعوية حول كيفية الوقاية من الإدمان من خلال زيادة الوعي بين قاطني القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وخاصة الشباب والمراهقين، كذلك تدريب الشباب على اكتساب المهارات الحياتية للوقاية من تعاطي المخدرات، وكذلك تعزيز الوعي والتثقيف الأسري، بما يكفل تمكين أفراد المجتمع من مواجهة مشكلة المخدرات، وتعتمد هذه التدخلات على التواصل المباشر مع الأسر في القرى، وتأهيل الكوادر المجتمعية من الشباب للمشاركة في جهود التوعية بخطورة القضية، كذلك تنفيذ زيارات منزلية للأهالي لتوعيتهم بخطورة المشكلة في ظل اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ويتم تقديم خدمات المشورة والدعم النفسي وتوفير الخدمات العلاجية لأى حالة إدمان مجانا من خلال الخط الساخن التابع للصندوق‪ .‬

