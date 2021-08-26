فلسطين تقرر البدء في تطعيم طلاب المدارس ضد «كورونا»

قررت السلطة الفلسطينية اليوم الخميس البدء في حملة لتطعيم طلاب المدارس الثانوية الحكومية والخاصة ضد فيروس كورونا.

وقالت وزارة الصحة في بيان إنها استكملت مع وزارة التربية والتعليم الاستعدادات لتدشين حملة تطعيم طلاب المدارس من الصفوف العاشر والحادي عشر والثاني عشر بدءا من الاثنين المقبل وفق ترتيبات خاصة.

وأضافت في بيانها أنها "تستهدف حوالي 250 ألف طالب وطالبة في الضفة الغربية وقطاع غزة".

وقالت وزيرة الصحة مي الكيلة إن 1788 مواطنا أصيبوا بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية منهم 920 في قطاع غزة إضافة إلى ثلاث وفيات منها وفاة في القطاع.

وأضافت "فيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 773379 بينهم 446487 تلقوا الجرعتين من اللقاح".

وتظهر قاعدة بيانات وزارة الصحة ان إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا منذ انتشاره في مارس العام الماضي بلغ 361911 تعافي منهم 344423 فيما توفي 3925.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الولايات المتحدة أيضا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت الصحة العالمية من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توافر اللقاحات المضادة له.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ للصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.