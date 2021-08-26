رئيس جامعة طنطا: تخصيص 5 آلاف منحة للطلاب المتفوقين

أعلن الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، موافقة مجلس الجامعة فى جلسته الأخيرة على تخصيص 5 آلاف منحة لطلاب جامعة طنطا مقدمة من مؤسسة صناع الخير للتنمية بالتعاون مع مؤسسة IBM العالمية لنظم المعلومات، وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وأكد رئيس الجامعة حرص الدولة المصرية على تقديم برامج تعليمية رقمية جديدة توفر للشباب إمكانية الوصول إلى المهارات التكنولوجية والمهنية المتطورة، وذلك ضمن مشروعاتها القومية.

وأضاف أن اتجاه جامعة طنطا لتقديم المنح والبرامج التدريبية يأتي إيمانًا منها بضرورة تطوير وثقل مهارات الطلاب، وإعداد جيل قادر على مواجهة التغيرات المستقبلية وتلبية متطلبات سوق العمل، والاستثمار في قدراتهم، لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضح الدكتور محمد حسين القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه تم تخصيص هذه المنح للطلاب المتفوقين بجميع كليات الجامعة بدءًا من الفرقة الثانية، حيث تم اختيارهم بناءً على تقديراتهم ومعدلاتهم التراكمية.

وأشارت الدكتورة عبير علم الدين، المدير التنفيذي للمركز الرئيسي للتدريب المستدام بجامعة طنطا، إلى أن مدة المنحة 20 ساعة تدريبية تضم 4 مسارات رئيسية هي المجالات التكنولوجية المستجدة والمهارات الشخصية المطلوبة لدى المؤسسات والشركات الكبري وريادة الأعمال ومهارة حل المشكلات.

وأضافت أنه بانتهاء مدة التدريب يحصل المتدرب على شهادة معتمدة وموثقة من شركة IBM، بما يساعده فى الحصول على وظيفة أو تأسيس عمله الخاص.

وأوضح الدكتور محمد النمر، المدير التنفيذي للخدمات الإلكترونية والمعرفية بجامعة طنطا، أن المنتدى التدريبي الإلكتروني المجاني في مجالات المهارات الرقمية وحل المشكلات وريادة الأعمال، سيبدأ بإرسال رابط التسجيل للمنح على الإيميل الرسمي للطلاب الذين تم اختيارهم بهدف إتمام سرعة التسجيل قبل نهاية أغسطس الجارى ليصل لهم رابط التدريب من مؤسسة IBM.