الخميس 26 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس جامعة طنطا: تخصيص 5 آلاف منحة للطلاب المتفوقين

رئيس الجامعة
رئيس الجامعة

أعلن الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، موافقة مجلس الجامعة فى جلسته الأخيرة على تخصيص 5 آلاف منحة لطلاب جامعة طنطا مقدمة من مؤسسة صناع الخير للتنمية بالتعاون مع مؤسسة IBM العالمية لنظم المعلومات، وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وأكد رئيس الجامعة حرص الدولة المصرية على تقديم برامج تعليمية رقمية جديدة توفر للشباب إمكانية الوصول إلى المهارات التكنولوجية والمهنية المتطورة، وذلك ضمن مشروعاتها القومية.

وأضاف أن اتجاه جامعة طنطا لتقديم المنح والبرامج التدريبية يأتي إيمانًا منها بضرورة تطوير وثقل مهارات الطلاب، وإعداد جيل قادر على مواجهة التغيرات المستقبلية وتلبية متطلبات سوق العمل، والاستثمار في قدراتهم، لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضح الدكتور محمد حسين القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه تم تخصيص هذه المنح للطلاب المتفوقين بجميع كليات الجامعة بدءًا من الفرقة الثانية، حيث تم اختيارهم بناءً على تقديراتهم ومعدلاتهم التراكمية.

وأشارت الدكتورة عبير علم الدين، المدير التنفيذي للمركز الرئيسي للتدريب المستدام بجامعة طنطا، إلى أن مدة المنحة 20 ساعة تدريبية تضم 4 مسارات رئيسية هي المجالات التكنولوجية المستجدة والمهارات الشخصية المطلوبة لدى المؤسسات والشركات الكبري وريادة الأعمال ومهارة حل المشكلات.

وأضافت أنه بانتهاء مدة التدريب يحصل المتدرب على شهادة معتمدة وموثقة من شركة IBM، بما يساعده فى الحصول على وظيفة أو تأسيس عمله الخاص.

وأوضح الدكتور محمد النمر، المدير التنفيذي للخدمات الإلكترونية والمعرفية بجامعة طنطا، أن المنتدى التدريبي الإلكتروني المجاني في مجالات المهارات الرقمية وحل المشكلات وريادة الأعمال، سيبدأ بإرسال رابط التسجيل للمنح على الإيميل الرسمي للطلاب الذين تم اختيارهم بهدف إتمام سرعة التسجيل قبل نهاية أغسطس الجارى ليصل لهم رابط التدريب من مؤسسة IBM.

رئيس جامعة طنطا الافريقي آلاف منحة للطلاب الأوائل والوافدين تاهيل لسوق

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية عصر الفئوية

الأكثر قراءة

خاص| الحكومة تتدخل لإنهاء أزمة حملة الماجستير والدكتوراه

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس 2021 الدور الثاني

عودة الطيران السعودى المباشر للمقيمين بالمملكة

فى خدمتك.. خطوات حجز مكان لركن سيارتك أمام المنزل والأوراق المطلوبة

تكليف رئاسي بإنهاء تطعيم الطلاب والمعلمين قبل انطلاق الدراسة

محمد الباز لإدارة «الزمالك»: «حاكموا شيكابالا على تصرفاته»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

رجال «أونلاين» وجميلات «أوفلاين»

خالد عكاشة

ما الذى يجرى فى الشمال الأفغانى.. هل تنقلب المعادلات؟

مدحت بشاى

الفقر الروحى وصكوك الغفران

د. بهي الدين مرسي

حصانة العقل أم سلامة النقل؟

ماجد حبته

نور وكرمان.. وكهف الإخوان

أحمد المريخي

العين السحرية لحسن عبد الموجود

حسين دعسة

ماذا حققت قمة الملك عبدالله الثاني- الرئيس بوتين؟

إبراهيم داود

نظرية كورونا

صور

عزاء والدة أحمد حسن

حفل نداء شرارة في «محكى القلعة»

حفل هاني شاكر في «محكى القلعة»

محطة تل أبيب

المزيد

8800 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل

فلسطين: الإدارة الأمريكية أمام فرصة لوقف مشروع بينيت الاستعماري

بينيت يسعى لدفع العلاقات بين إسرائيل وأمريكا خلال اجتماعه مع بايدن