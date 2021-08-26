الخميس 26 أغسطس 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

فنون تطبيقية حلوان تعلن شروط القبول ببرنامج علوم تصميم الأثاث

علوم تصميم الأثاث
علوم تصميم الأثاث

أعلنت كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان عن شروط القبول ببرنامج علوم تصميم الأثاث، وذلك تحت رعاية  الدكتور ماجد نجم القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتورة ميسون قطب القائم بعمل عميد الكلية ويهدف البرنامج إلى توفير مناخ تعليمي وابتكارى وبحثى مناسب فى تخصص الأثاث وعلومه، إلى جانب تنمية قدرات الطالب من الناحية العلمية والمهنية والتطبيقية فى علوم التصميم المختلفة، يعمل على الارتقاء بالفكر التصميمى للمصمم فى مجال فن الاثاث لزيادة القدرة التنافسية.

ويساعد البرنامج فى تخريج مصممين ذوى قدرات تنافسية قوية متخصصين فى علوم تصميم وإنتاج الأثاث،  وهو برنامج ساعات معتمدة ويدرس باللغة الانجليزية، ويعتبر البرنامج الأول على المستوى المحلي والمستوى الإقليمي في جميع الدول العربية المتخصص في الأثاث، وتتمثل رؤية البرنامج فى الريادة فى التعليم والبحث فى مجال تصميم وصناعة الأثاث المحلية والإقليمية.

كما يهدف البرنامج إلى المحافظة على التراث والثقافة والنهوض بالمفهوم والقيم التصميمية القومية، تمكين الطالب من مهارات العمل المختلفة بالطرق التقليدية والتقنية الحديثة، لتحقيق متطلبات سوق العمل بما يتناسب مع متطلبات تكنولوجيا العصر، سد احتياجات المؤسسات الصناعية وتحقيق وإنتاج الأثاث، تنمية القدرة على البحث العلمى فى مجال تصميم وإنتاج الأثاث.

تتمثل مدة الدراسة بالبرنامج 5 سنوات ( سنة إعدادية و4 سنوات في التخصص)، ويدرس الطالب فى البرنامج أساسيات التصميم الداخلي بجميع عناصره الأساسية الأثاث والحوائط والأرضيات والأسقف والنوافذ والأبواب وجميع عناصره المؤثرة من إضاءة ولون وخامة وعوامل بيئية.

وعند إكمال الطالب البرنامج يكون قادر على أن يعرف الحلول الابتكارية فى العملية التصميمية لإنتاج منتج تنافسى ، يكون قادر على حل مشاكل الصناعة والمشاركة فى تنمية المجتمع والبيئة، ويجيد التعامل مع برامج الكمبيوتر المختلفة والتقدم فى صناعة الاثاث، ويطبق التكنولوجيا المتقدمة بشكلها الصحيح فى صناعة الاثاث، ويكون قادر على أن ينجز بحث علمى وفقا لمناهج البحث.

وتتضمن شروط القبول بالبرنامج:
– أن يكون الطالب حاصلا على شهادة إتمام الثانوية العامة شعبة رياضيات أو علوم أو ما يعادلها، و يتم توزيع الطلاب عن طريق مكتب التنسيق لكلية الفنون التطبيقية، بحيث يلتحق الطالب بالبرنامج من الفرقة الإعدادى، ويليها أربع سنوات دراسية.
-يتولى مجلس الكلية وضع شروط القبول أو التحويل لبرنامج علوم تصميم الأثاث من كليات أخرى طبقُا للضوابط التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات.
-يقبل البرنامج الطلاب المحولين الذين يرغبون فى الالتحاق بالدراسة فى تخصص تصميم الأثاث بحيث يشترط حصوله على جيد على الأقل، وإجادة اللغة الإنجليزية.

الدول العربية جامعة حلوان حلو لتر الصناعة تنسيق الجامعات مشاكل الإقليمي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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