الليلة.. محمد حماقى يطرح «طالع موضة» من ألبوم «يا فاتني»

يستعد الفنان محمد حماقي لطرح أغنية جديدة من ألبومه الغنائي الجديد، والأغنية تحمل اسم "طالع موضة" وهي رابع أغنيات ألبوم "يا فاتني".

ونشر محمد حماقي صورة من بوستر الأغنية عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي Instgram وعلق قائلا: "أغنية طالع موضة من ألبوم يا فاتنّي هتسمعوها النهارده الساعة ٥ على يوتيوب وكل منصات الموسيقى".

ويستعد محمد حماقي لإحياء حفل غنائي ضخم بالساحل الشمالي غدا الجمعة، نفدت تذاكر الفئة الأولى منه بمدينة العلمين الجديدة.

وطرحت الشركة المنظمة للحفل التذاكر للجمهور على 4 فئات وجاء سعر الفئة الأولى من الحفل والتي نفدت بالكامل 1000 جنيه مصري، فيما جاءت الفئة الثانية بـ600 جنيه، والفئة الثالثة بـ400 جنيه مصري، والفئة الرابعة والأخيرة بمبلغ 250 جنيها.