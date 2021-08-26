الخميس 26 أغسطس 2021
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محافظات

الغضبان: مش هيعمر شرق بورسعيد إلا المصريين | صور فيديو

الغضبان: مش هيعمر شرق بورسعيد إلا المصريين (فيديو)

اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان

أقامت محافظة بورسعيد مؤتمرًا إقتصاديًا تجريبيًا، اليوم الخميس، وذلك إستعدادًا لمؤتمر كبير ينطلق في 16 سبتمبر القادم، بحضور عددًا من رجال الأعمال، والجهات المعنية بالمنطقة الإقتصادية.

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مؤتمرًا إقتصاديًا تجريبيًا

وأكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد خلال كلمته، أن منطقة شرق بورسعيد لن يتم تطويرها إلا بأيدي المصريين، وطالب رجال الأعمال في بورسعيد وخارجها، بضخ استثمارات في منطقة الشرق.

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مؤتمرًا إقتصاديًا تجريبيًا

وتحدث الغضبان، عن مميزات شرق بورسعيد، مؤكدًا أن قوانين المنطقة الحرة والإستثمار والهيئة الإقتصادية، تقدم مميزات للمستثمر في المنطقة لا يمكن الحصول عليها في مكان آخر.

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مؤتمرًا إقتصاديًا تجريبيًا

وأشار محافظ بورسعيد، أن المحافظة تشهد مشروعات صناعية عملاقة بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، وكذلك منطقة الإستثمار، مشيرًا إلي أن شرق بورسعيد يعمل بها الآن مصنعان نموذجيان لإنتاج الجلود والأدوية.

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مؤتمرًا إقتصاديًا تجريبيًا

خلال فاعليات المؤتمر قام قيادات الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، بعرض مميزات المنطقة أمام المستثمرين، بجانب ما تحقق من أعمال تطوير خلال الـ7 سنوات، لتكون منطقة شرق بورسعيد منطقة لوجيستية صناعية عملاقة.

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مؤتمرًا إقتصاديًا تجريبيًا

أقيمت فعاليات المؤتمر الاستثمارى والاقتصادى بديوان عام محافظة بورسعيد، لترويج مشروعات المنطقة الصناعية شرق بورسعيد، برعاية اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وبحضور عدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين بمحافظة بورسعيد، وذلك فى إطار خطة محافظة بورسعيد، لتنمية منطقة شرق بورسعيد، والاستغلال الأمثل للإمكانات والموارد المتاحة وتعظيم الاستفادة من منطقة شرق بورسعيد، بما يتماشى مع الأهداف التنموية للمحافظة فى كافة المجالات.

 

تعمير شرق بورسعيد الغضبان جديد

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