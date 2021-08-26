الخميس 26 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الولايات المتحدة تثنى على الشراكة مع أوروجواي في جهود مكافحة كورونا

كورونا
كورونا

أعربت الولايات المتحدة عن فخرها بالشراكة مع أوروجواي في الجهود المبذولة للتغلب على وباء كورونا العالمي.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في بيان نشرته الوزارة عبر موقعها الإلكتروني اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة وأوروجواي تشتركان في تاريخ طويل من الصداقة والشراكة كدولتين تسعيان إلى تعزيز الديمقراطية والازدهار والأمن.

وأضاف: “نتطلع إلى العمل مع حكومة أوروجواي وشعبها، بينما نعيد البناء بشكل أفضل في العام المقبل ونواصل تعزيز أجندتنا الثنائية القوية”.

واختتم بيانه بالقول “بالنيابة عن حكومة الولايات المتحدة، أهنئ شعب أوروجواي بمناسبة الذكرى الـ196 لاستقلاله”.
 جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الولايات المتحدة أيضا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

الولايات المتحدة اوروجواى مكافحة كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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