ضبط 1375 قضية تموينية خلال 24 ساعة

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية، بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملات تموينية نوعية على مخالفات اللحوم.

ونجحت شرطة التموين في ضبط (1375) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزها ضبط ( 7٫06 طن " دهون حيوانية - سميد - برغل – صويا مجروشة ") بدون مستندات "مجهولة المصدر "مستلزمات إنتاج"، 1طن برجر " منتج نهائى " يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة..تمهيداً لطرحها للبيع على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة مالك (مصنع لإنتاج مصنعات اللحوم "بدون ترخيص") بمحافظة المنوفية.

وتمكنت الجهود من ضبط (155‚3 طن مقطعات وهياكل دواجن – مفروم لحوم ) ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وبعضها غير صالح للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها ، وتشكل خطراً على الصحة العامة.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة المدير المسئول عن (ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص" ) بمحافظة الجيزة.

وأسفرت الجهود عن ضبط (5‚2 طن لحوم مجمدة – كبده ) بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة المدير المسئول عن ( مصنع للصناعات الغذائية "بدون ترخيص" ) بمحافظة القاهرة.

وتمكنت الجهود من ضبط (2,37 طن لحوم مجمدة – أسماك ) بدون مستندات "مجهولة المصدر "ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة..تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة ( قائد سيارة حال سيره بمحافظة الدقهلية ).

ونجحت الجهود في ضبط (4,45 طن "فراولة مجمدة" ) بدون مستندات "مجهولة المصدر"ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية وتشكل خطراً على الصحة العامة..تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة مالك ( ثلاجة لحفظ السلع الغذائية ) بمحافظة الشرقية، وضبط (890 طن أقماح ببيعها فى السوق السواء - تجميعة 320 طن " دقيق بلدى مدعم معبأ داخل شكائر بها نقص فى أوزان الشكائر بمقدار 582,5 جرام فى الشيكارة الواحدة زنة الـ50 كجم - 55 طن أقماح محلية بها تغير فى خواصها الطبيعية " مصابة حشرياً " – 7,500 طن نخالة خشنة معبأة داخل شكائر بدون بيانات ( .. بحوزة المدير المسئول عن (أحد المطاحن " قطاع خاص " لإنتاج الدقيق البلدى المدعم) بمحافظة القليوبية.

وأثمرت الجهود عن ضبط ( 300 بطاقة تموينية ذكية ) خاصة بالمواطنين تم تجميعها للإستيلاء على الدعم المقرر لها وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة..(بحوزة المدير المسئول عن مخبز بلدى) بمحافظة الدقهلية، وضبط (140 عبوة مخدر عمليات " الثيونيتال " المستخدمة فى العمليات الجراحية ) بدون مستندات " مجهول المصدر" تم تجميعها لبيعها بأزيد من السعر )..بحوزة مندوب أحد مواقع التواصل الإجتماعى .. بمحافظة القاهرة.

وتمكنت الجهود من ضبط (19,55 طن معسل خام معبأ داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام مستلزمات إنتاج )"- 3800 عبوة معسل مدون عليها علامة تجارية وهمية غير مسجلة ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام " منتج نهائى " – 4000 عبوة كارتونية فارغة مدون عليها علامة تجارية وهمية غير مسجلة "أدوات تعبئة" .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة المدير المسئول عن (مصنع لتعبئة وإنتاج المعسل " بدون ترخيص) بمحافظة القليوبية.

وأسفرت الجهود عن ضبط (15,609 لتر زيوت سيارات بدون بيانات "مجهولة المصدر" وغير مطابقة للمواصفات القياسية) .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة..بحوزة المدير المسئول عن ( مخزن لتجارة زيوت السيارات "بدون ترخيص) .. بمحافظة الإسكندرية، وضبط (70 طن أعلاف حيوانية معبأة داخل شكائر ) بدون بيانات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الحيوانى وذات أثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين. بحوزة مالك مخزن أعلاف حيوانية "بدون ترخيص" ) بمحافظة المنوفية، وضبط (3,5 طن نخالة خشنة معبأة داخل شكائر ) بدون بيانات " مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الحيوانى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية وذات أثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين .. بحوزة ( المدير المسئول عن أحد المطاحن ) بمحافظة الدقهلية.