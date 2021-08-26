إسعاد يونس ضيفة أولى حلقات الموسم الجديد من «سهرانين»

تحل الفنانة إسعاد يونس ضيفة على أولى حلقات الموسم الخامس من برنامج سهرانين الذي يبدأ عرضه يوم الأربعاء 8 سبتمبر المقبل في تمام التاسعة مساء على شاشة ON.

وتكشف يونس خلال الحلقة العديد من الأسرار فى حياتها الفنية والاجتماعية وسر نجاح برنامجها "صاحبة السعادة" على مدار المواسم السابقة وأبرز المواقف التى تعرضت لها خلال مشوارها الفنى والشخصى.

وبدأ الفنان أمير كرارة خلال الفترة الماضية فى تصوير حلقات الموسم الخامس من برنامج سهرانين والمقرر عرضه على شبكة قنوات on.

وقام أمير كرارة مؤخرا بتصوير حلقتين من البرنامج فى الاستديو الخاص ببرنامج سهرانين بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك عقب تغيير الديكورات، حيث يظهر البرنامج بديكورات جديدة فى موسمه الخامس خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققته مواسمه السابقة على شاشة "on".

وعلمت "الدستور" أن أمير كرارة سيواصل تصوير الموسم الجديد خلال الشهر المقبل، ويشهد الموسم الجديد تطورات جديدة وضيوفا جدد من كبار نجوم الفن والطرب والرياضة.

وكان برنامج "سهرانين" للنجم أمير كرارة حقق نجاحًا كبيرًا؛ حيث وصل عدد متابعيه إلى أكثر من 86 مليون متابع على منصات مواقع التواصل الاجتماعي خلال عام 2019، وهو عبارة عن سهرة يتناولها أمير كرارة مع مجموعة مختلفة من الضيوف لمناقشة مواضيع اجتماعية متنوعة وللتحدث عن أبرز أعمال النجوم وذكرياتهم.

ويستضيف النجم أمير كرارة فى الموسم الجديد عددا كبير من النجوم في حلقات البرنامج المختلفة ويتنوع الضيوف هذا الموسم بين المشاهير ليس فقط فى عالم الفن بل سيتطرق كرارة فى حلقاته لعدد من المشاهير فى المجالات الاخرى

ومن المنتظر ان يعرض برنامج سهرانين للنجم أمير كرارة عبر شبكة قنوات ON ويقدم أمير كرارة البرنامج الجديد بلوك مختلف عن المواسم السابقة.